Chiara Lubich, le musiche sono del foggiano Padula

Foggia, 04/01/2021 – “Definito già il nuovo Ennio Morricone, il giovanissimo talento di Apricena, nato a Foggia, Carmine Padula, a soli 20 anni ha composto la Colonna Sonora della nuova fiction di Rai 1 “Chiara Lubich – L’amore vince tutto” fondatrice del Movimento dei Focolarini durante la seconda guerra mondiale, in onda questa sera.

Le musiche sono state registrate agli Abbey Rocchi Studios, dove Padula ha diretto l’Orchestra Roma Sinfonietta, storica orchestra di Ennio Morricone.

Precedentemente nel 2018 ha composto anche le Colonne Sonore della Serie TV “Ognuno è Perfetto” sempre della Rai ed è stato premiato come migliore colonna sonora per Serie TV ed ha segnato anche l’esordio del più giovane maestro della storia in Rai”.

Lo riporta su Facebook il videomaker, blogger Federico Secondo.