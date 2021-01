Covid, Lopalco: “In Puglia le vaccinazioni vanno bene”

Bari, 04/01/2021 – (telebari) Le vaccinazioni anti Covid in Puglia “procedono bene, abbiamo somministrato circa un terzo delle dosi ricevute”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, intervenendo a “Dentro i fatti” su Tgcom24. “Secondo le indicazioni del commissario Arcuri – ha evidenziato Lopalco – un terzo dei vaccini a disposizione lo dobbiamo tenere da parte per avere a disposizione una quota di riserva per assicurare il richiamo a 21 giorni di chi è stato già vaccinato. L’obiettivo quindi è raggiungere il 70% delle somministrazioni entro domani. Visto il basso numero di dosi che stanno arrivando è inutile accelerare. In questo momento – ha proseguito – stiamo anche testando l’organizzazione, i vaccini li stiamo facendo solamente con le nostre forze, con i nostri dipendenti”.

“Spero che Ema acceleri il processo di autorizzazione dei vaccini AstraZeneca” perché solo “in quel momento saremo sicuri di avere in Italia un quantitativo di vaccino anti Covid sufficiente”. “E’ una buona notizia quella di una vicina autorizzazione del vaccino di Moderna – ha aggiunto – ma l’Italia ha opzionato poche dosi”. Alla domanda sul perché sul vaccino di AstraZeneca invece ci siano rinvii all’autorizzazione, Lopalco ha spiegato è dovuto al fatto che “occorre produrre documentazione, un processo burocratico importante ma che speriamo che Ema riesca ad accelerare”. (telebari)