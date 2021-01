“Il 4 gennaio 2015 fu una lunga notte”, 6 anni senza Pino Daniele

“Il 4 gennaio 2015 fu una lunga notte,

Lo scrivono sui social Alex e Cristina, i figli più grandi di Pino Daniele, nel giorno del sesto anniversario della morte del padre. Il loro post è pubblicato sul profilo della Fondazione Pino Daniele Trus Onlus: “Il 4/1/2015 fu una lunga notte, il suono della pioggia copriva il rumore che c’era, l’acqua ne conserva memoria”.