(STATOQUOTIDIANO, ore 14.45). Manfredonia, 04 gennaio 2021. Confermata la natura dolosa dell’incendio, che lo scorso primo gennaio 2021, ha danneggiato alcuni mezzi di trasporto e parte del capannone dell’azienda Partesa, “Unità Operativa di Macchia di Monte Sant’Angelo”, con locali siti lungo la Strada Statale 89, Km 161+700.

Come risaputo, l’azienda si occupa di fornitura di bevande all’ingrosso.

In seguito all’incendio, celere era stato l’intervento sul posto di alcune squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia e di Foggia. Presenti anche i Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia, che coordinano le indagini e gli accertamenti investigativi.

Come già riportato il giorno dei fatti, le fiamme hanno colpito inizialmente alcuni mezzi presenti nell’area, per poi estendersi verso il capannone.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano, i referenti aziendali non hanno ricevuto alcuna minaccia o richiesta estorsiva.

Da evidenziare come il primo gennaio 2021, in Provincia di Foggia, è stato segnato da due incendi e atti intimidatori ai danni di attività commerciali. Prima dell’incendio ai danni dei mezzi e del capannone dell’azienda Partesa, era stata colpita una pizzeria a Foggia contro la quale ignoti avevano esploso una bomba carta. I fatti, in questo caso, sono avvenuti in via Sant’Antonio a Borgo Croci, periferia della città.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it