(STATOQUOTIDIANO, ore 20). Foggia, 04 gennaio 2021. “Come per altre situazioni, prima delle elezioni Emiliano aveva promesso la stabilizzazione dei medici precari del 118, una volta eletto…”. E’ quanto spiega a StatoQuotidiano un medico precario del 118 della Provincia di Foggia, correlandosi alla protesta generale nel settore.

Come riportato da www.trnews.it , “stamani davanti alla sede della Asl di Lecce i medici precari del servizio SEUS 118 hanno manifestato, con un sit-in, il proprio malcontento”.

“In un contesto regionale in cui si avvia la procedura di internalizzazione e/o stabilizzazione del personale in carico alle associazioni o ditte che hanno in gestione le postazione 118 della nostra ASL – si legge – nessuno menziona la sorte che faranno i Medici precari del 118. Questi ultimi sono sottoposti ad una turnazione massacrante che viola la normativa in vigore. Inoltre, a tale personale non è concesso alcun riconoscimento contrattuale, ferie, permessi studi, malattia, per non parlare degli aspetti pensionistici praticamente inesistenti. Di contro il carico di lavoro risulta massacrante -continuano- grandissime le responsabilità assunte, senza alcun riconoscimento e nessuna tutela”.

La richiesta è quella di “trovare una soluzione contrattuale che superi questo stato di precariato perenne – continuano – altrimenti si corre il rischio di una dimissione di massa, che metterebbe in ginocchio tutto il sistema di emergenza urgenza della nostra ASL,già oggi fortemente compromesso”.

“La stabilizzazione dei precari del personale medico del 118 era stata annunciata dal Governatore Emiliano in campagna elettorale. Ed è per questo che alla Regione adesso di mantenere quella promessa, caduta ben presto nel dimenticatoio”.

“La problematica evidenziata nel comunicato della Fp Cgil – spiega il medico precario della provincia di Foggia – è una criticità che interessa l’intera Puglia. Non vogliamo essere chiamati eroi, non ci piace quest’appellativo, vogliamo solo il giusto, quello che meritiamo”.