QuiFinanza: “Pensioni gennaio 2021, quando arriva il pagamento in banca”

(QUIFINANZA). No, nessun ritardo e nessun caos. Questa volta i disservizi dell’Inps non c’entrano. Sui social in molti pensionati si stanno chiedendo in queste ore come mai non sia ancora stata accreditata la pensione di gennaio 2021. Alcuni hanno persino inveito contro l’Istituto di Previdenza definendolo scandaloso per via del presunto ritardo sull’assegno pensionistico.

Invece, tutto nella norma. Tanto che lo stesso Inps si è trovato a dover rispondere ufficialmente ad alcuni commenti per fare chiarezza. Il presunto “problema” riguarda chi ritira o riceve la pensione in banca.

Quando arriva il pagamento della pensione di gennaio in banca

L’Inps ha infatti ricordato che, per disposizioni normative (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), solo nel mese di gennaio di ogni anno, e non solo per il 2021, i pagamenti delle pensioni avvengono nel secondo giorno bancabile del mese, mentre negli altri 11 mesi nel primo giorno bancabile di ciascun mese.

La sequenza dei giorni di calendario del 2021 fa sì che il prossimo pagamento delle prestazioni pensionistiche e assistenziali presso le banche cada necessariamente martedì 5 gennaio, secondo giorno bancabile del mese appunto, e non lunedì 4 gennaio. (FONTE, ARTICOLO COMPLETO: QUIFINANZA).