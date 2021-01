Regione Puglia, quanto costano Gruppi consiliari e relativo personale

Bari, 04 gennaio 2021. A decorrere dalla X legislatura, con Legge pugliese n.34/12,si sancisce che l’ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di una unità di categoria D posizione economica D6,compresi gli oneri a carico della Regione, per ciascun consigliere regionale.

L’importo monetario del soggetto comandato o distaccato funzionalmente a disposizione dei Gruppi consiliari “grava sul budget assegnato a ciascun Gruppo consiliare e deve rientrare nei limiti di questo”.

Dunque l’esborso totale, ogni anno, per la categoria in questione è di euro 2.717.798,15 pari alla somma di 53.290,16 euro per individuo moltiplicata per 51 consiglieri regionali.

Tale quantificazione rispetta il trattamento economico massimo, fondamentale e accessorio, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa con inclusione della retribuzione differita, del valore dei buoni pasto e dei compensi per il lavoro straordinario.

Pertanto a fronte dell’inizio dell’XI legislatura,2020-2025, la copertura dei costi del personale in capo ai Gruppi consiliari(determinati dalle elezioni del 20-21 settembre 2020) è nella misura di 255.938,74 euro : ottenuta dividendo il costo complessivo annuo per ciascun consigliere euro 53.290,16 per 365 giorni e moltiplicando per il numero di giorni intercorrenti la data di costituzione e il termine dell’anno 2020 per il numero dei consiglieri appartenenti ad ogni Gruppo consiliare).

Le somme vengono ripartite così:

Con Emiliano (7 consiglieri) euro 36.792,11

Forza Italia (3 consiglieri) 10.950,03

Fratelli d’Italia (6 consiglieri) 31.536,09

La Puglia domani (2 consiglieri) 9.344,02

Lega (4 consiglieri) 21.024,06

M5S (5 consiglieri) 26.280,07

PD (16 consiglieri) 84.096,25

Popolari con Emiliano(7 consiglieri) 30.660,09

Gruppo Misto(1 consigliere) 5.256,02.

In merito al funzionamento dei Gruppi consiliari dall’anno 2013 il contributo,al netto delle spese per il personale, è fissato in 5 mila euro all’anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo.

Sovvenzione destinata esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti alle attività del Consiglio regionale e funzioni di studio, editoria e comunicazione.

Quindi per i mesi del 2020 la cifra impegnata è 24.013,68 euro da suddividere tra i nove Gruppi politici in base al numero dei componenti.

Quanto spende la Regione d’Apulia in emolumenti da corrispondere a presidenti e vicepresidenti e assessori e consiglieri?

Innanzi tutto c’è “l’indennità di carica e funzione” : sette mila euro lordi da versare ogni mese al consigliere. Più 2.700,00 euro a chi detiene l’incarico di presidente della Giunta e del Consiglio,più 1.500,00 euro a vicepresidente della Giunta e del Consiglio e assessori,più 1.200,00 euro a presidente del Gruppo consiliare e presidente della Commissione consiliare e segretario consiliare e assessori esterni.

Altro stipendio denominato “ spese per esercizio di mandato” in favore dei consiglieri definiti in misura eguale indipendentemente dalla carica svolta dal medesimo consigliere regionale : quattromila e cento euro lordi.

Prevista la copertura assicurativa, annuale, contro i rischi da infortuni di consiglieri e assessori quantificata in 22.750,00 euro, polizza sottoscritta con Unipol SAI agenzia di Bari.

La Regione, dulcis in fundo, sborsa l’assegno di “ vitalizio mensile o di reversibilità” a beneficio di ex consiglieri regionali o aventi diritto (vedove) con remunerazione di varia entità : 9.724,18 euro lordi o 7.779,85 euro o 5.618,79 euro o 4.322,14 euro.

In data 27 maggio 2019 il Consiglio regionale delibera all’unanimità il testo di Legge(Stato-Regioni) che ridimensiona i vitalizi pro consiglieri.

Norma che coinvolge, in Puglia, 207 persone e determina un risparmio di 2,5 milioni di euro. Denaro con cui è stato aperto un fondo di accantonamento per eventuali ricorsi da parte degli ex consiglieri(che molto probabilmente verranno praticati come accaduto con i parlamentari che al Senato hanno ottenuto, tramite la Commissione Contenziosa, il blocco del taglio inerente il vitalizio) o varie soccombenze.

A cura di Nino Sangerardi, 04 gennaio 2021