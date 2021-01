Sulla “questione Iaccarrino”, la maggioranza convoca anche la minoranza

(STATOQUOTIDIANO). Foggia, 04 gennaio 2021. Alle 13 di oggi le dimissioni del presidente del consiglio Leonardo Iaccarrino non erano state ancora protocollate.

E’ in corso di svolgimento una riunione fra il sindaco e la sua maggioranza per discutere della possibile successione.

Nel frattempo, sono state convocate per domani, in una riunione online, i rappresentanti della minoranza, non è ben chiaro se il Pd e il M5s nello stesso incontro. Il tema dell’incontro è “la questione di Leonardo Iaccarrino” che, dal punto di vista burocratico, mentre scriviamo, non è ancora risolta.

Se sia una lentezza che favorisce una più approfondita discussione nel centrodestra -prima di confrontarsi con la minoranza e da questa ricevere dei nomi da tener presente- o esistano ancora dei dubbi del presidente stesso, non è dato saperlo. Su facebook impazza l’hashtag “Io sto con Leo”, una serie di post di amici che lo esortano a restare cui si contrappongono centinaia di voci contrarie, anche dopo gli ultimi screenshot che immortalano un certo linguaggio del presidente stesso.

Se non rassegnasse le dimissioni si andrebbe in aula di consiglio con un apposito ordine del giorno. In aula si dovrà arrivare, entro 20 giorni dal termine del suo incarico, con delle indicazioni condivisea proporre, da cui le consultazioni in corso.

Il toto-nomi è partito da subito. Fra i papabili era stato individuato Alfonso Fiore, il capogruppo degli indipendenti che, tuttavia, secondo gli amici, non avrebbe alcuna intenzione di cimentarsi con un simile ruolo. E poi, se Iaccarrino ritornasse “libero” in consiglio comunale sarebbe, forse, un sesto indipendente nella pattuglia.

Il presidente in carica era di Forza Italia quando è stato nominato, come il sindaco, ora leghista, e con una serie di assessori. Il quadro si potrebbe ripetere? I nomi di Concetta Soragnese e Salvatore De Martino, non coinvolti nell’ultimo rimpasto di giunta, si ripropongono nel novero dei concorrenti.

“La scelta, in ogni caso, può essere ‘di comodo’ o più ragionata”, dice un consigliere di maggioranza ritenendo che il presidente del consiglio non solo debba essere tale secondo il regolamento, ma rispecchiare un comune sentire.

Non è escluso che Giulio Scapato, attuale vicepresidente del consiglio comunale, possa essere il candidato di bandiera della minoranza.

Nomi come quello di Leo Di Gioia, che si è candidato con il centrodestra alle regionali, sono messi in campo ma non particolarmente condivisi da esponenti di maggioranza. Nel M5s la discussione sui metodi prima e sui nomi poi era stata avviata ai tempi in cui è stato votato Leonardo Iaccarrino presidente. In un comunicato congiunto con il Pd hanno chiesto le dimissioni immediate del presidente in carica facendo fronte comune con l’altra parte della maggioranza. A luglio del 2019 Iaccarrino venne eletto alla terza votazione con 16 voti, l’altra candidata, Anna Rita Palmieri, ne ottenne 12 ma non era nel Pd.

Una postazione così importante, con volto palese, chiaramente la maggioranza non solo tende e tenerla ben stretta ma deve trovare la quadra al suo interno prima di presentarsi in aula. Raffaele Di Mauro, segretario provinciale di Forza Italia, Francesco D’Emilio, di Fdi, e Lucio Ventura, di una lista civica, potrebbero essere i nomi per mettere d’accordo oiù anime della maggioranza.

Anche se, a sentire gli umori, tutti o quasi tutti si sentono legittimati a rivestire questo ruolo.

Paola Lucino, 3 gennaio 2020