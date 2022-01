COVID Manfredonia, nuovo record di positivi: ora sono 670, 39 in quarantena

Manfredonia (Foggia), 04/01/2022 – Prosegue il lavoro del C.O.C. — Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per l’emergenza COVID-19, su tutto il territorio comunale. Di seguito alcune informazioni utili: C.O.C.: Numero di riferimento 0884.542913 solo per emergenze di Protezione Civile

ATTIVITA’ IN ESSERE: • Assistenza e Informazione alla popolazione sull’Emergenza COVID-19. • Assistenza a cittadini anziani e in difficoltà al fine di evitare l’uscita di casa (in collaborazione con i Servizi Sociali).

SITUAZIONE CONTAGI AGGIORNATA: Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale al 2 gennaio 2022 risulta pari a 723 di cui positivi 670 e 39 in quarantena.

DETTAGLIO SERVIZI EFFETTUATI IN DATA ODIERNA: – Assistenza Hub Vaccinale ASL-Fg c/o Chiesa Sacra Famiglia (operatori P.A.S.E.R., C.R.I. e A.N.C.) — effettuati in data odierna 659 vaccinazioni. CONTATTI – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (c/o P.A.S.E.R. ex-mattatoio) 0884.542913 (da utilizzare solo per emergenze di Protezione Civile) – Ufficio Vaccinazioni Manfredonia (c/o Poliambulatorio via Barletta) 0884.510421 (attivo dal lunedi al venerdi dalle 12 alle 13 per informazioni su vaccini)

Per informazioni per tamponi, richieste inerenti alla quarantena e positività al covid rivolgersi all’ASL 0884.510421 o ai medici di base.