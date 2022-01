D’Alema e i suoi di nuovo nel Pd? Paolo Campo si mostra entusiasta

StatoQuotidiano, 4 gennaio 2022. “Oggi c’è un sole meraviglioso. Che bella giornata! E che bella notizia”. Così il consigliere regionale Paolo Campo commenta su facebook una notizia dell’HuffPost in cui si parla di D’Alema che tornerebbe nel Pd.

Alle agorà del partito di Letta, da quest’estate, partecipano anche gli iscritti di Articolo 1 e il brindisi di fine anno via zoom, in cui ha espresso commenti su un Pd non più “renzizzato” ha aperto la polemica. Le manovre sono nazionali in vista della tenuta dei partiti per l’elezione del presidente della Repubblica e del rinnovo dei gruppi parlamentari dopo le politiche, posti ridotti rispetto a quelli che ci sono oggi.

Ma si sono confrontate in questi mesi altre idee, per esempio l’alleanza con il M5s, rivendicata come un tema più volte proposto da Articolo 1 e che si è realizzato dentro il Pd. Le attenzioni dei militanti sul territorio si concentrano anche sul congresso che dovrebbe tenersi ad aprile al termine delle agorà. Circola qualche voce su manovre che punterebbero ai posti nelle segreterie provinciali e cittadine, segnando un cambio di passo rispetto a una classe dirigente ridimensionata nella rappresentanza e confluita fra civiche, centristi e gruppi in polemica con la dirigenza attuale.

Insomma l’effetto delle parole di D’Alema si riverbera negli equilibri nazionali, che appaiono sempre più totalizzanti nel post Covid- con i circoli vuoti causa pandemia, le riunioni sempre più sporadiche e le campagne elettorali gestite come si può- e in quelli locali. Campo ha colto subito la novità positiva delle parole di D’Alema e Articolo 1, che vede di fronte a sé più profili del Pd non tutti condivisi, se dovesse scegliere una sponda guarderebbe con interesse a quella del consigliere regionale. Con una ventina di altri dirigenti, lo ricordiamo, è stato fra i promotori di un documento sulla trasparenza del tesseramento e confronto partecipato sul segretario Pd.

Paola Lucino, 4 gennaio 2022