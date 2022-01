StatoQuotidiano.it, Manfredonia 04 gennaio 2021. “(…) lentezza nelle riscossioni, la persistente permanenza di residui vetusti, la pesante e strutturale crisi di liquidità dell’ente che ormai si protrae da anni, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 193 e 194

TUEL in ordine al tempestivo riconoscimento e onere di copertura in bilancio dei debiti, unitamente ai profili trattati relativamente alla non puntuale determinazione della massa passiva da ripianare, appaiono indici sintomatici di cause idonee a compromettere gli equilibri futuri“.

E’ una parte delle osservazioni conclusive della Sezione regionale di Controllo per la Puglia – Corte dei Conti (Presidente: Enrico Torri) che, con deliberazione n. 185/PRSP/2021, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario adottato dal Comune di Manfredonia con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 17.3.2019.

“Il PRFP del Comune di Manfredonia è giunto all’esame della Sezione

dopo due anni dalla propria adozione (delibera del Consiglio comunale n. 1 del

17.3.2019)”.

“A conclusione dell’esame (…), il Collegio rileva una serie di criticità idonee a minare, alla base, le prospettive di risanamento (…) Tuttavia, l’ente lascia intravedere margini di miglioramento, che per quanto approssimativi non possono essere del tutto trascurati in questa sede”.

“Ci si riferisce, in particolare, ai risultati conseguiti nei primi due esercizi

finanziari, in cui l’Ente ha registrato un sostanziale miglioramento del risultato

di amministrazione, come confermato dallo stesso organo di revisione (sia pure

da rettificare in considerazione delle osservazioni della Sezione)”.

ECLI_IT_CONT_2021_185SRCPUG-PRSP

“Decisivo appare, altresì, il percorso di revisione e riduzione della spesa

già avviato dall’Ente, nonché il miglioramento dei flussi di cassa, ancorché da

soli insufficienti ove non si forniscano rassicurazioni puntuali e fattuali circa la

definitività della situazione debitoria da ripianare”.

“In ragione di ciò, la Sezione ritiene che, per quanto attiene ai debiti fuori bilancio, appare indispensabile procedere al loro formale riconoscimento con un puntuale coinvolgimento dell’organo consiliare, adempimento, questo, sinora gravemente trascurato dall’Ente. Il risanamento appare fortemente condizionato, altresì, dall’efficacia delle iniziative volte al contrasto dell’evasione fiscale e, in generale, dalla reale capacità del Comune di tradurre in concretezza le azioni finalizzate all’incremento delle entrate e dei relativi flussi di cassa, a condizione che non si manifestino nuovi debiti fuori bilancio che non trovino adeguata capienza nel fondo istituito dall’Ente.

Ferme restando, dunque, le incognite che incombono sul Piano di riequilibrio sottoposto all’odierno esame, non si può radicalmente escludere la congruità dello stesso ai fini del riequilibrio a condizione che l’ente – dando puntualmente e tempestivamente seguito alle misure e alle prescrizioni contenute nel corpo del presente deliberato – dimostri la propria capacità di sostenere le obbligazioni assunte”.

“A tal fine, andranno adeguatamente potenziati i meccanismi di controllo interno per verificare la regolarità della gestione, l’osservanza delle scadenze prefissate e il raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti dal piano”.

“Il ruolo dell’organo di revisione appare al riguardo cruciale sia nell’esercizio delle ordinarie attribuzioni, sia in sede di controllo dell’attuazione del piano di riequilibrio, a mente dell’art. 243-quater, comma 6, del TUEL. Questa Sezione, avvalendosi delle relazioni elaborate dall’organo di revisione, vigilerà sull’esecuzione del piano secondo la periodicità semestrale

stabilita dalla norma ora richiamata e continuerà a svolgere i controlli previsti nel testo dell’art. 148-bis del Tuel, emettendo, all’occorrenza, apposita pronuncia”.

E’ stato fissato il primo monitoraggio semestrale alla data del 30.6.2022.