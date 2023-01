Gemmellaro: “Esposizione inedita del genio europeo di Antonio Canova”

Meolo (Venezia), 4 gennaio 2023 – Genio europeo, definizione questa che accompagna il suo nome nel titolo della doviziosa esposizione di opere dell’artista di Possagno, dove era nato nel 1757, figlio di Pietro, “architetto della pietra”, e della crespanese Angela Zardo detta Fantolin, anch’ella appartenente a famiglia che ben viveva con il lavoro da scalpellini e d’architettura

Il genitore, gli morì quando aveva appena quattro anni e dal momento che la mamma si era ricongiunta con un suo compaesano di Crespano, rimase a Possagno con il nonno Pasino, abile artista della pietra.

Canova, pertanto è stato un vero figlio (e nipote) d’arte e la sua perizia fu subito notata dal nobile Giovanni Falier, senatore della Serenissima, che lo indirizzò verso quel futuro che lo avrebbe visto quale massimo esponente del Neoclassicismo, tale da meritarsi l’epiteto di “nuovo Fidia”.

È pur vero che la sua estetica scultorea, come in una sorta di manierismo (alla maniera di…), ci riporta all’antica classicità – e non dimentichiamo in tal senso il manierismo di Michelangelo – ma è pur eclatante la sua competizione col classicismo, riportandolo magnificamente in una dimensione moderna, tale da essere oggetto di emozionante fruizione da parte dell’osservatore contemporaneo.

Il suo studio romano, meglio dire atelier, approdo di artisti e intellettuali, ma anche di collezionisti e faccendieri d’arte, aveva incantato lo scrittore francese Stendhal e il critico tedesco Ludwig Fernow, questi a Roma intorno al 1794 e ricordato come “critico canoviano”; infatti, vi si poteva godere di una artistica raccolta scenografica in cui i dipinti si aprivano dal Quattrocento sino ai suoi giorni.

Ne fa una ricostruzione pittorica Pompeo Calvi con “L’interno dell’atelier di Canova” 1880.

Stendhal scrisse di lui che “il Canova ha avuto il coraggio di non copiare i greci ma di inventare una bellezza… ha creato cento statue e trenta sono capolavori.”

Il bibliotecario e archeologo tedesco Johann Joachim Winckelman (1717-1768), padre del Neoclassicismo e inventore della locuzione “il bello ideale” avrebbe fatto da guida spirituale a Canova per il suo monito di “non copiare gli antichi pur imitandoli, per diventare inimitabili.”

Perché “genio europeo”: inseritosi in una sorta di Grand Tour per studio e conoscenza, non trascurando di prestarsi nel produrre, la fama del Canova s’espanse nel continente dove gli inglesi per volere del principe reggente futuro re Giorgio IV di Hannover e del Duca di Devonshire membro della famiglia Cavendish, aristocratica dal XVI secolo, gli commissionarono opere considerate dei capolavori, quali il gruppo scultoreo “Venere e Marte” (1816) e le statue giacenti dell’“Endimione” e della “Maddalena”, questa ritrovata dopo 2 secoli dal suo completamento; particolare toccante è la lacrima che le scende dall’occhio destro.

A Vienna gli fu affidato dal duca Alberto di Sassonia un monumento alla scomparsa moglie Maria Cristina d’Austria, opera che gli valse altri incarichi: i ritratti di Francesco I d’Austria e di Leopoldina Liechtenstein principessa Esterhazy.

In Spagna ebbe l’incarico dalla marchesa di Santa Cruz di scolpire un monumento funerario per commemorare la propria figlia contessina di Haro, deceduta troppo presto.

A Parigi nel 1802, il Nostro incontrò il futuro imperatore Napoleone, allora Primo Console, chiamato per realizzarne un ritratto. Per il successo ottenuto guadagnò poi un solido apprezzamento e l’amicizia dell’imperatrice Josephine de Beauharnais, per la quale nel 1812 modellò la versione storica delle “Grazie” e poi una serie della famiglia dell’augusto Bonaparte in rappresentazioni figurate quali le sorelle Paolina e Elisa, la cognata Alexandrine de Bleschamp la madre Letizia Ramolino, questa in atteggiamento che ricorda l’ “Agrippina seduta” del I secolo dC, d’autore ignoto (Museo archeologico Napoli) ma rielaborata dall’incisore Bernardino Consorti e dal disegnatore Giovanni Maldarelli nel XVIII secolo.

Antonio Canova può essere considerato l’ambasciatore della cultura e dell’arte italiana in quel tempo, tanto è vero che Pio VII gli propose di rientrare in Francia a seguito del tramonto napoleonico e del Congresso di Vienna nel 1815, allo scopo di recuperare quei tesori artistici trafugati come bottino di guerra dall’ingordigia dell’invasore.

Una missione non certo facile, anzi disperata, per Antonio Canova, artista reduce dalla predilezione della famiglia dell’imperatore esiliato, ma riuscì sorprendentemente a riportare in patria circa trenta opere, tra le quali il gruppo scultoreo del “Laocoonte” (I sec aC- I sec dC) e la “Carraccina” (1591) di Ludovico Carracci.

Canova si sarebbe spento da lì a sette anni, nel 1822 a Venezia, tormentato dalla dissenteria, ma fece in tempo a far erigere nella sua Possagno, a proprie spese infatti, un tempio che si richiamasse al Pantheon romano e al Partenone ateniese, i cui lavori furono ultimati nel 1830, rinnovando drasticamente la vecchia e decadente parrocchia.

Il malessere aveva incominciato a coglierlo dopo aver soddisfatto il mandato a Napoli di foggiare il cavallo per la statua equestre di Ferdinando I.

Prima di raggiungere Possagno si era fermato a Venezia a casa dell’amico Florian alla ricerca di ristoro, dove però si estinse il 13 ottobre al mattino.

Le opere esposte nel Museo Civico di Bassano Del Grappa, tra sculture, dipinti e contenuti cartacei sono almeno centoquaranta e cadenzano con perizia organizzativa i passi di una presenza storico-artistica che rende sì prestigio al nostro paese ma che la identifica già incastonata nella storia di una Europa unita.

A cura di Ferruccio Gemmellaro, Meolo Venezia 1° gennaio 2023