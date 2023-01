Orsara di Puglia (Fg), 4 gennaio 2023 – “Congratulazioni a Peppe Zullo. Il riconoscimento di Taste Atlas per il migliore ristorante della Puglia, uno dei migliori 10 d’Italia, è un grande premio per il suo lavoro ed è una grande soddisfazione per Orsara di Puglia che vede riconosciuta e apprezzata la propria tradizione e innovazione gastronomica, basata innanzitutto sulla qualità delle produzioni che qui trovano dimora”.

E’ Mario Simonelli, sindaco di Orsara di Puglia, a complimentarsi con Peppe Zullo, cuoco orsarese che dà il nome al ristorante giudicato da Taste Atlas, guida gastronomica digitale tra le più autorevoli al mondo, come uno dei 10 migliori d’Italia, il migliore della Puglia.

Quello a Peppe Zullo non è il primo riconoscimento che mette in evidenza il patrimonio gastronomico e agroalimentare ‘targato’ Orsara di Puglia.

Dal 2006, il piccolo comune del Foggiano si fregia del titolo di ‘Cittaslow’: la qualità delle sue produzioni locali è tra i parametri che ne hanno decretato la promozione in questa rete internazionale delle ‘città del buon vivere’. Nel 2008, Orsara di Puglia diventò il secondo comune italiano, dopo Padova, a offrire attraverso i locali della ristorazione “menù 100% a km zero”, con l’adesione di 12 ristoratori e la pubblicazione di un ricettario di 52 pagine e 35 ricette rigorosamente ed esclusivamente ‘made in Orsara”: dai “cavatelli di grano arso in ciambottella”, al pancotto orsarese; dalla zuppa di Finocchietti selvatici e carne d’agnello ai cavatelli di borragine e fagioli, passando per la “ciambotta di Orsara” e la “pizza alla fattora”. Un progetto che vide collaborare Regione Puglia, Comune di Orsara di Puglia e Distretto Agroalimentare Regionale.

Nel 2010, per il borgo, è arrivato il riconoscimento della “Bandiera Arancione”, marchio di qualità e di interesse turistico-ambientale attraverso cui il Touring Club Italiano promuove le eccellenze dell’entroterra italiano. Successivamente, CIA Agricoltori Italiani ha assegnato ad Orsara di Puglia la “Bandiera Verde”, riconoscimento per la qualità delle politiche che valorizzano settore agroalimentare e patrimonio enogastronomico. Dal 2019, inoltre, il Comune di Orsara ha ottenuto anche l’ingresso nel club dei “Comuni Fioriti”.

LA RICERCA SCIENTIFICA. I terreni agricoli orsaresi e i prodotti che vi si raccolgono, con specifico riferimento ai legumi, contengono il 20% in più di selenio rispetto alla media riscontrata in altri territori. E’ quanto ha appurato una ricerca scientifica dell’Università di Foggia. Il selenio ha una proprietà su tutte: quella di difendere l’organismo dall’insorgere di patologie cardiovascolari e di malattie favorite dell’invecchiamento. Il primo a scommettere sull’evidenza scientifica delle peculiari proprietà “antinvecchiamento” delle tipicità “made in Orsara” è stato circa 20 anni fa il professor Giorgio Bronzetti del CNR di Pisa che, nel 2002, lanciò un protocollo di ricerca destinato alla popolazione anziana orsarese.

IL TERRITORIO. Orsara di Puglia sorge al centro di un’area abbracciata da circa 1200 ettari di boschi, è un comune a forte vocazione agricola e zootecnica, con uliveti, vigneti, frutteti, grandi orti e allevamenti di capre. Nella vicina frazione di Giardinetto, sono attive diverse piccole industrie di trasformazione e cooperative che raccolgono, trasformano e valorizzano alcuni prodotti d’eccellenza, come gli asparagi e i pomodori. Nel bosco dell’Acquara è attivo un vivaio gestito dall’Arif, l’Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali. Il Comune di Orsara di Puglia e alcune aziende agricole orsaresi sono tra i partner di un progetto nazionale per il recupero del germoplasma frutticolo, viticolo e olivicolo per salvare e valorizzare le cultivar più rare e preziose della Puglia. Grazie a quel progetto, realizzato nell’ambito del PSR PUGLIA, nelle 6 province della regione sono state recuperate e mappate oltre 1000 varietà in estinzione tra fruttiferi, vite e olivo. Un lavoro enorme che ha visto all’opera 42 partner progettuali tra cui, appunto, il Comune di Orsara di Puglia.