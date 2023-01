StatoQuotidiano.it, Manfredonia 04 gennaio 2023. “In questa disavventura con il lieto fine, siamo venuti a conoscenza che tra i manfredoniani c’è ancora gente per bene e tutto ciò accresce ancora di più l’amore per la mia città, che nonostante tutto riesce a distinguersi sempre. Vi ringrazio per la gentile attenzione. Buon anno“.

E’ quanto scrive a StatoQuotidiano.it (come presente nella rubrica #spaziolettori di StatoQuotidiano Manfredonia) la giovane Libera di Manfredonia, da alcuni anni presente a Milano.

“Buongiorno Redazione di Stato Quotidiano. Mi chiamo Libera sono di Manfredonia e vivo da un pó di anni a Milano, città in cui mi sono trovata bene da subito e che considero la mia seconda casa. Ovviamente Manfredonia per me resta sempre la città più bella del mondo… Infatti, ogni volta che ci ritorno il mio cuore cambia il battito”.

“Dopo questa piccola premessa vorrei raccontarvi la mia ‘disavventura’ che si è conclusa con il lieto fine: ieri sera, ho perso in zona croce il mio portafoglio con dentro documenti, carte e soldi. Ero disperata (perché a chi è capitata una cosa del genere, sa che disagio comporta), non sapendo dove fosse stato perso con precisione, ho ripercorso tutti i posti e la strada fatta… Ma niente! Dopo circa mezz’ora mi ha chiamato la mia mamma per dirmi che un signore aveva riportato a casa il portafoglio con dentro tutto”.

“Perché ho scritto a voi? Innanzitutto per ringraziare in modo plateate quest’uomo che ha dimostrato di essere una persona onesta e per bene. E sopratutto perché c’è chi ama parlare di Manfredonia solo quando accadono degli episodi spiacevoli. È bello sentir parlare della propria città in modo positivo”.