Meteo Puglia, aria polare e vortice carico di pioggia e neve: ecco quando

FOGGIA, 04/01/2023 – Ci apprestiamo ad arrivare alla conclusione delle festività natalizie, che come di consueto vedono il loro epilogo con la solennità dell’Epifania. Avevamo ipotizzato un periodo festivo più freddo di quello che invece abbiamo realmente vissuto.

I modelli matematici infatti mostravano in alcune elaborazioni la possibilità di sortite fredde sull’Italia proprio per il periodo in itinere, ma poi man mano smentite con l’avvicinarci al possibile evento. Chi ha potuto seguire tutti i nostri editoriali, avrà però sicuramente avuto modo di leggere che un periodo verosimilmente di sblocco veniva da noi individuato tale dal 5 al 15/20 gennaio (e a quanto pare inizierà proprio sin subito dopo l’Epifania una prima iniziale dinamicità per poi avere forse la prima vera ondata fredda della stagione). Al momento comunque abbiamo vissuto un periodo piuttosto statico, con molto sole e qualche nebbia a spasso per il bel Paese, tra l’altro in un contesto climatico molto al di sopra della norma.

Ciò che balza all’occhio, sono le montagne con quel visibile colore marrone che ormai caratterizza gran parte dei nostri rilievi. Questo perchè, a parte il poco freddo a disposizione, anche le precipitazioni si sono date per latitanti. Sicuramente, negli anni passati, quello che oggi rappresenta la “norma” climatica, veniva solo lontanamente immaginato. Negli anni 70/80 infatti, la meteorologia mostrava spesso il suo lato più attinente alla stagione, cosa che invece non si può dire di adesso. Non era difficile imbattersi in periodi anticiclonici anche all’epoca, ma queste fasi duravano in genere al massimo un paio di settimane, per poi ristabilire una certa dinamicità.

Con questo non vogliamo dire che c’erano quasi solo periodi decisamente freddi, perchè le temperature avevano comunque modo di raggiungere valori oltre la media in positivo, ma difficilmente continuavano inuna sorta di staticità per giorni e giorni. Adesso però, cambia tutto!

Cosa accadrà?

Durante l’Epifania, il tempo si manterrà ancora abbastanza stabile sull’Italia, con qualche infiltrazione umida sulle regioni tirreniche centrali e sulla Sardegna, dove sarà possibile anche avere qualche piovasco di passaggio. Le temperature resteranno su valori “miti”, con massime dai 10° ai 17°/18° gradi su tutto il territorio nazionale. Queste lievi infitrazioni umide da ovest però, non saranno altro che l’avamposto di un peggioramento più consistente del tempo, che si farà strada man mano durante i giorni seguenti. L’alta pressione presente sull’Europa infatti arretrerà più verso l’atlantico, portando i suoi massimi sulle Azzorre. Da questa posizione si creerà una media ondulazione, capace comunque di trascinare aria più fredda dal nord atlantico. Ciò, apporterà un guasto del tempo generalizzato. Sembrerà di ritornare in inverno, pur senza eccessi di freddo.

L’aria in arrivo infatti, sarà di matrice polare marittima, quindi per sua consistenza più fredda in quota che al suolo. Soltanto durante le precipitazioni le temperature caleranno un pò più sensibilmente, dato il riversamento dall’alto dell’aria più fredda in quota.

Quando?

A partire sin da domenica 8 gennaio e per i successivi giorni, fino a martedì 10 compreso, si scaverà un vortice ciclonico proprio sull’Italia, carico di pioggia e neve! I fenomeni infatti interesseranno tutto il Paese da Nord a Sud. Dapprima un carico di neve arriverà sulle alpi a partire dai 1000 metri di quota (localmente anche a quote più basse) per poi diffondersi man mano verso sud. Ovviamente al di sotto dei 1200 metri circa degli appennini ciò che cadrà sarà pioggia. Il quantitativo a fine evento comunque sarà mediamente alto, seppur di non lunga durata. Avremo quindi precipitazioni che da domenica 8 gennaio interesseranno le alpi, per proseguire il loro cammino insieme allo spostamento verso sud-est del vortice ciclonico fino a martedì 10, quando ancora il meridione verrà interessato dai fenomeni, liberando invece nel frattempo il Centro-Nord.

Come dicevamo, ci sembrerà inverno vero, visto che ormai abbiamo fatto abitudine a temperature sicuramente non degne della stagione invernale, tantomeno del mese di gennaio.

Per il proseguo poi, continuiamo a ritenere possibile uno sblocco più consistente tra la seconda e la terza decade di gennaio, dove invece potrebbe giungere sull’Italia aria siberiana con un carico di gelo e neve. Ma su questo ci ritorneremo. Lo riporta Meteopuglia.