Meteo Puglia, confermati gelo e neve dalla Russia. Ecco quando si entrerà nel freezer

FOGGIA, 04/01/2023 – Dal 1 dicembre 2022, inizio dell’inverno meteorologico, la stagione non ha mostrato affatto i suoi effetti desiderati. Tutta l’Italia infatti ha subito una configurazione di stampo anticiclonico a larga scala, che ha coinvolto anche buona parte dell’Europa. Gli effetti di tale anticiclone hanno prodotto un regime decisamente lungo di giornate per lo più soleggiate, con qualche nebbia sulle pianure.

Le precipitazioni sono state le grandi assenti in tutto il comparto centro-meridionale dell’Europa. I valori termici poi hanno toccato temperature di almeno 5 gradi oltre la media del periodo, specie al Centro-Sud del Paese. Non hanno avuto di certo una buona annata, nemmeno le nostre montagne, visto che, a parte la neve di inizio dicembre, sono rimaste a secco per le successive settimane. Avevamo sperato in un cambio di pattern tra il Natale e il Capodanno, ma i tempi si sono poi rivelati effettivamente non maturi per tale ribaltamento. Anche questa prima parte di gennaio, si ipotizzava potesse ristabilire un pò il clima invernale. Ma almeno fino all’Epifania, ciò pare non trovare conferma.

Quando proviamo ad ipotizzare delle tendenze, a volte con degli scenari diversi, ovviamente lo facciamo con l’aiuto dei modelli matematici, aggiungendo però anche le nostre analisi, secondo quelle che sono le nostre considerazioni valutative in merito. Non è una materia semplice la meteorologia, ma preferiamo affrontare il rischio di sbagliare piuttosto che non provare ad imbatterci in ipotesi editoriali.

Cosa accadrà dopo l’Epifania?

Un primo cambio di scenario, potrebbe accadere proprio all’inizio della prossima settimana, nei giorni che vanno dal 9 al 12 gennaio. Non arriverà probabilmente il gelo, ma le prime elaborazioni matematiche sembrano convergere e confermare un affondo di aria polare nord atlantica sull’Europa. L’alta pressione in oceano infatti, dovrebbe posizionarsi più verso il medio atlantico, creando un’ondulazione (pur se non molto pronunciata) proprio sul comparto europeo. Questo produrrà l’ingresso di correnti più fredde polari marittime, che dalla Francia tenderanno a conquistare anche l’Italia. Il vortice depressionario che ne scaturirà, sarà capace di apportare precipitazioni un pò su tutto il Paese. Le temperature ritornerebbero a valori in media o anche di qualche grado al di sotto, aumentando quindi la possibilità di fenomeni nevosi anche a quote mediamente più basse.

Sulle alpi e gli appennini, potrebbe quindi arrivare un carico di neve tra lunedì 9 gennaio e mercoledì 11. Una boccata d’ossigeno per le nostre montagne. Il resto del Paese poi, dovrebbe essere interessato da piogge più solidali sul territorio.

Ecco alcune mappe dell’arrivo dell’aria polare nord atlantica e le precipitazioni accumulate previste

Quando la svolta vera e propria?

Alcune corse modellistiche nelle sue ensembles (ovvero nei diversi spaghi che accompagnano l’uscita del run ufficiale), disegnano scenari di tutto rilievo. Qualcuno in particolare, annuncia in grande stile l’arrivo del temibile e gelido Burian! Questa sì che sarebbe una vera svolta! In particolare l’alta pressione in atlantico avrebbe modo di compiere un’azione di blocco stavolta molto più presente, tra il 17 e il 21/22 gennaio. L’aggancio ad un’alta pressione scandinava e all’anticiclone russo-siberiano poi farebbe il resto. Il dado quindi sarebbe tratto. La Siberia chiamerebbe l’Italia. A dire il vero tale scenario, non rappresenta ancora l’ipotesi maggioritaria, ma a nostro modo di analizzare la situazione, in questo periodo suddescritto, potrebbe davvero paventarsi l’arrivo del gelido inverno anche sull’Italia.

Ricordiamo che il vento gelido della steppa russo-siberiana (il Burian), rappresenta per l’Italia, ma anche per l’Europa centro-orientale in genere, la dinamica più fredda che possa esserci durante l’inverno. In questo caso, le nevicate riescono molto facilmente a spingersi fino a quote di pianura ed anche sulle coste sotto forma di vere e proprie tempeste di neve e le temperature inoltre raggiungono valori molto rigidi, con gelo su gran parte del territorio prevalentemente colpito. L’aria pellicolare che la caratterizza infatti, ha il vantaggio di creare omotermia su tutta la colonna d’aria sovrastante rispetto alle correnti polari marittime. Valuteremo quindi i prossimi aggiornamenti, che saranno sempre più fondamentali per analizzare questa possibile svolta. Lo riporta Meteopuglia.