Orta Nova, mezzo spazzatrice passa controsenso e striscia auto: silenzio delle autorità

Orta Nova (Fg), 4 gennaio 2023 – Il mezzo spazzatrice, della nettezza urbana, passa controsenso in una via stretta, striscia contro un’auto, parcheggiata anche questa in senso contrario, e riporta un danno.

E le autorità preposte?

Non ne sapevano nulla.

“Sulla faccenda gli agenti di polizia urbana non sono stati interpellati” riferiscono a Statoquotidiano “dal Comando di Orta Nova. “Siamo formalmente all’oscuro della faccenda”.

La prova dell’accaduto, un video postato nel pomeriggio su Facebook, alla pagina “Cosa non va ad Orta Nova”

.

Un post nel quale, tra i commenti, è intervenuto uno dei capi servizio della Picon, azienda responsabile del servizio, Michele Marzo.

“La questione è stata risolta” le sue parole “L’autista ha subito comunicato in ufficio. Cmq, è stato già concordato per l’assicurazione”.

Inconvenienti del mestiere.

A cura di Daniela Iannuzzi