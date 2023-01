Rubato il guanto di Padre Pio: il giornalista Saldutto denuncia il silenzio dei media

San Giovanni Rotondo (Foggia) – In una lettera indirizzata ai fedeli di Padre Pio, Giuseppe Saldutto, storico e giornalista, ha confermato che il guanto del Santo è stato rubato. Nella lettera arrivano le conferme di Saldutto che riporta questa notizia come incredibilmente inedita, finora sconosciuta ai fedeli e al mondo intero: “la notizia non c’era, e mai pubblicato nemmeno un rigo. Confermo che la notizia è stata da me scoperta in modo fortuito solo pochi giorni fa. – continua Saldutto – il guanto in questione è stato donato a Padre Pio da padre Gerardo Di Flumeri, confratello del Santo, ed è una delle numerose reliquie che il Padre ha utilizzato durante i suoi 50 anni di vita con le stimmate. Decine di guanti di Padre Pio sono attualmente esposti e portati in pellegrinaggio in Italia, ma uno di questi manca alla sua sede legittima.”

Saldutto ha espresso sconcerto per alcuni media che non hanno dato risalto alla notizia, ma ha rinnovato l’appello agli ignoti responsabili del furto sacrilego affinché restituiscano la reliquia alle Suore dell’Immacolata di Santa Chiara. Ha inoltre chiesto preghiere per la conversione dei cuori di coloro che hanno compiuto questo gesto e per il bene comune del popolo cristiano e della Chiesa.