“Rubato un guanto di Padre Pio”: ma la denuncia è di 5 anni fa

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 04/01/2023 – Secondo quanto riportato in un articolo di oggi dal sito Foggiatoday, il furto del guanto appartenuto a San Pio e custodito, fino al 2018, nell’istituto di via San Luigi Gonzaga, sarebbe una notizia vecchia di cinque anni.

Rilanciata verosimilmente dal presidente di una associazione e pubblicata da molti organi di informazione, la notizia ha scosso i fedeli del Santo di Pietrelcina. Sui social è diventata virale la presunta richiesta di restituzione del maltolto in cambio di 5mila euro, ma a una condizione: l’autodenuncia presso l’autorità giudiziaria. Tuttavia, come spiega Foggiatoday “in virtù della telefonata intercorsa con le ‘Suore di Fiuggi’, confermiamo che il furto della reliquia e del quadro in cui era stato custodita, risale al 2018”.