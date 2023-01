Turiste francesi picchiate e violentate in Puglia: 21enne subito a processo

BARI, 04/01/2023 – Arriva a processo la vicenda delle due giovanissime turiste francesi che sarebbero state violentate, picchiate e derubate la scorsa estate a Bari. La Procura ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per un 21enne, in carcere da quel giorno per duplice violenza sessuale aggravata, lesioni, sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale.

Il processo inizierà dinanzi alla prima sezione collegiale del Tribunale di Bari il 15 febbraio, salvo che l’imputato chieda di essere giudicato con rito abbreviato. Il racconto delle vittime è stato cristallizzato nelle scorse settimane in un incidente probatorio nel quale le due francesi, una 17enne e una 18enne, hanno ripercorso con dovizia di particolari quella notte di terrore, tra l’8 e il 9 agosto, in un appartamento del quartiere Libertà, durante la loro prima vacanza post-diploma in Puglia.

Dagli atti emerge che il 21enne avrebbe adescato le due presunte vittime con un invito a cena, una bottiglia di vino e patatine. Le aveva conosciute poco prima nel centro di Bari, mentre era con alcuni amici. Le due ragazze si erano fermate a chiedere informazioni sulla rivendita più vicina di tabacchi e lui si sarebbe offerto di accompagnarle per poi invitarle a casa sua. Lì, in via Sagarriga Visconti, si sarebbero consumati gli abusi. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.