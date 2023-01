Ultim’ora. Manfredonia, ragazzo ferito a una gamba con colpi di fucile

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 04 gennaio 2023. Un colpo o più colpi di fucile sono stati inferti ieri sera a Manfredonia a un ragazzo del centro sipontino.

I fatti sono avvenuti in tarda serata in zona Monticchio. Il giovane è stato ferito a una gamba. Non sarebbe in gravi condizioni. Ignoti i motivi alla base dei fatti, ma l’ipotesi è quella di precedenti tra le persone coinvolte.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.

Procedono i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, e del Comando Compagnia di Manfredonia.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it