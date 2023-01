Un cittadino denuncia: “Strage di cani sulla SS89 Manfredonia-Foggia”

MANFREDONIA (FOGGIA), 04/01/2023 – “I lavori di messa in sicurezza della SS89, in questo periodo in corso nel tratto tra Amendola e Foggia, stanno provocando una strage di cani”.

La denuncia, lanciata via social, arriva dal cittadino Francesco Pacilli che aggiunge: “Il sistema di barriere di cemento armato che tecnicamente si chiama Jersey senza soluzione di continuità (cioè senza un minimo di intervallo per permettere il passaggio agli animali) che è stato installato sul lato centrale della carreggiata, si sta rivelando non solo una trappola mortale per cani di tutte le taglie e per vari animali, ma è anche di una pericolosità inaudita per gli stessi automobilisti”.