La guardia medica di Apricena resta un presidio sanitario fondamentale per il territorio e nel corso del 2025 ha garantito la copertura del 100 per cento dei turni di continuità assistenziale. A renderlo noto è la Direzione generale della ASL Foggia, che interviene per fare chiarezza sulla situazione del servizio, alla luce delle criticità registrate nelle ultime settimane dell’anno appena concluso.

Apricena rientra nel Distretto socio-sanitario 51 di San Severo e, nonostante la cronica carenza di medici di medicina generale che interessa l’intero territorio nazionale, la ASL è riuscita a mantenere operativo il servizio grazie all’impegno di quattro medici assegnati alla sede. Una scelta che rientra in una più ampia strategia aziendale finalizzata a garantire l’accesso alle cure anche nei comuni più piccoli della Capitanata, evitando disagi ai cittadini e, soprattutto, alle fasce più fragili della popolazione.

Nel corso del 2025, l’azienda sanitaria, in stretta collaborazione con la Regione Puglia, ha attivato procedure concorsuali e pubblicato avvisi pubblici per coprire i posti vacanti in pianta organica, con l’obiettivo di scongiurare accorpamenti o riduzioni dei servizi di continuità assistenziale. Un lavoro portato avanti parallelamente a una costante interlocuzione con i sindaci del territorio.

I direttori dei Distretti socio-sanitari, infatti, provvedono ogni mese a comunicare puntualmente le turnazioni previste, informazioni che vengono trasmesse anche alle forze dell’ordine, a garanzia della massima trasparenza e sicurezza del servizio. Un dialogo definito “costante” dalla stessa ASL, che ha ribadito più volte la volontà di mantenere attivi i presìdi territoriali.

Tuttavia, negli ultimi giorni di dicembre 2025, la guardia medica di Apricena ha dovuto fare i conti con una criticità improvvisa: le dimissioni di uno dei quattro medici in servizio e la contemporanea indisponibilità per malattia di un altro professionista. Una situazione resa ancora più complessa dal quadro normativo legato alla proroga regionale che disciplina l’impiego dei medici corsisti in medicina generale.

La proroga, disposta dalla Regione Puglia il 24 dicembre scorso, consente ai corsisti di coprire più di otto turni mensili, superando il limite delle 96 ore, fino al 31 gennaio 2026. Una misura temporanea che, pur rappresentando un supporto, non è sufficiente a risolvere strutturalmente le difficoltà organizzative del servizio.

Ad oggi, per il mese di gennaio 2026, risultano garantiti 42 turni di guardia medica ad Apricena, mentre 18 turni sono ancora scoperti. Su questo fronte, la ASL Foggia ha avviato un confronto per superare rapidamente le criticità e ripristinare la piena copertura del servizio.

“Garantire la continuità assistenziale nei territori, soprattutto nei comuni più piccoli della Capitanata, resta una priorità per ASL Foggia”, ha dichiarato il direttore generale Antonio Nigri. “Il mantenimento della guardia medica rappresenta un presidio fondamentale di prossimità. Per questo non si è proceduto ad accorpamenti e si è rafforzato il dialogo con i sindaci, condividendo con trasparenza la programmazione dei turni”.

Nigri ha inoltre sottolineato come le difficoltà registrate a fine anno, legate a eventi imprevisti come dimissioni e malattie, non mettano in discussione la volontà dell’azienda di garantire un servizio essenziale. “Stiamo lavorando – ha concluso – attraverso nuove procedure di reclutamento e un costante coordinamento, perché nessun territorio resti scoperto”.