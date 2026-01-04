Apricena, il Comune dice basta ai vandalismi: in arrivo sanzioni più severe

APRICENA – Atti vandalici nella notte del 31 dicembre ai danni della città. Alcuni giovani hanno danneggiato gli alberi degli addobbi natalizi, installati con l’impegno di un’associazione del territorio, oltre a rompere un palo della segnaletica stradale e tentare ulteriori danneggiamenti al patrimonio urbano.

Un episodio che, come sottolineato dall’Amministrazione comunale, non può essere considerato una semplice bravata, anche perché non si tratta del primo caso di questo tipo. Comportamenti che destano preoccupazione e che rappresentano un atto di grave mancanza di rispetto verso i beni pubblici e verso il lavoro dei volontari che si sono adoperati per abbellire la città durante le festività.

Grazie al sistema di videosorveglianza comunale, gli episodi sono stati documentati e le immagini sono al vaglio delle autorità competenti. Al momento è prevista una sanzione amministrativa pari a 300 euro per chi viene riconosciuto responsabile di danneggiamenti al patrimonio pubblico, oltre all’obbligo di risarcimento integrale dei danni arrecati, sia alle strutture comunali sia agli addobbi natalizi, con rimborso anche all’associazione che li aveva realizzati e installati.

Alla luce del ripetersi di episodi simili, l’Amministrazione comunale ha annunciato l’imminente modifica dell’ordinanza vigente: la sanzione per i danneggiamenti al patrimonio urbano verrà aumentata fino a 1.000 euro, fermo restando l’obbligo di risarcimento.

«Chi danneggia la città pagherà. Apricena non è terra di nessuno: il patrimonio pubblico va rispettato», ha dichiarato Ivan Augelli, assessore alla Sicurezza e vicesindaco del Comune di Apricena.