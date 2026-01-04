Auto finisce fuori strada in Salento, muore un 24enne, ferito un 21enne

Un 24enne è morto, ed un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito, in un incidente che si è verificato all’alba in provincia di Lecce, sulla strada che collega Salice Salentino e Carmiano. La vittima era alla guida di una Bmw serie 3 che – per cause da accertare – è finita fuori strada.

Ogni tentativo di rianimare il giovane, originario di Salice Salentino, è risultato vano. Il 21enne, invece, non è in pericolo di vita. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dai carabinieri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Lo riporta l’ANSA