Edizione n° 5935

BALLON D'ESSAI

AUTO PANDA // Auto più vendute in Italia nel 2025: Fiat Panda domina, crescono ibride ed elettriche
3 Gennaio 2026 - ore  12:00

CALEMBOUR

SEQUESTRO SALMA // Sala Consilina, trentenne trovato morto in casa: corpo sequestrato dalla Procura
4 Gennaio 2026 - ore  09:41

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Auto finisce fuori strada in Salento, muore un 24enne, ferito un 21enne

TRAGEDIA Auto finisce fuori strada in Salento, muore un 24enne, ferito un 21enne

L'incidente all'alba tra Salice Salentino e Carmiano

Auto finisce fuori strada in Salento, muore un 24enne, ferito un 21enne

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

Un 24enne è morto, ed un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito, in un incidente che si è verificato all’alba in provincia di Lecce, sulla strada che collega Salice Salentino e Carmiano. La vittima era alla guida di una Bmw serie 3 che – per cause da accertare – è finita fuori strada.

Ogni tentativo di rianimare il giovane, originario di Salice Salentino, è risultato vano. Il 21enne, invece, non è in pericolo di vita. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dai carabinieri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Lo riporta l’ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. (Francesco d’Assisi)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO