MANFREDONIA – Si accendono i riflettori sul Carnevale di Manfredonia, uno degli eventi più identitari e attesi della città sipontina. L’edizione 2026 inizierà ufficialmente con la presentazione del programma, in calendario il prossimo 17 gennaio, data che segnerà l’avvio del percorso verso le tradizionali sfilate e gli appuntamenti clou della manifestazione.

L’evento rappresenta da sempre un momento centrale per la vita culturale e turistica di Manfredonia, capace di coniugare tradizione popolare, creatività, spettacolo e partecipazione collettiva. La presentazione sarà l’occasione per svelare tema, iniziative, calendario degli eventi e protagonisti dell’edizione, oltre a illustrare le linee guida organizzative pensate per coinvolgere cittadini, associazioni e visitatori.

Secondo quanto previsto, il cuore del Carnevale sipontino si concentrerà nelle giornate del 15, 17 e 21 febbraio, date destinate ad accogliere le sfilate, gli eventi principali e i momenti più attesi della manifestazione, che ogni anno richiama in città migliaia di visitatori.