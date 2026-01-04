Edizione n° 5936

Home // Cronaca // Crans-Montana, identificate tutte le sei vittime italiane

VITTIME Crans-Montana, identificate tutte le sei vittime italiane

E' stato completato il riconoscimento delle sei vittime italiane della strage di Capodanno di Crans-Montana

Crans-Montana, identificate tutte le sei vittime italiane

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

Identificate tutte e sei le vittime italiane dell’incendio scoppiato al Bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno. I loro corpi sono stati restituiti alle famiglie. Si tratta di un bilancio «definitivo» rispetto alle vittime italiane, ha detto l’ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Conrado.

Le vittime italiane

Oltre a Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini, i tre cittadini italiani di cui è già stata notizia nella notte, sono stati identificati anche gli ultimi tre dispersi: la sedicenne milanese Chiara Costanzo, la quindicenne italosvizzera Sofia Prosperi ed il sedicenne romano Riccardo Minghetti.

Lo riporta Leggo.it

Stato Quotidiano

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

