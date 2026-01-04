Crans-Montana, identificate tutte le sei vittime italiane

Identificate tutte e sei le vittime italiane dell’incendio scoppiato al Bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno. I loro corpi sono stati restituiti alle famiglie. Si tratta di un bilancio «definitivo» rispetto alle vittime italiane, ha detto l’ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Conrado.

Le vittime italiane

Oltre a Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini, i tre cittadini italiani di cui è già stata notizia nella notte, sono stati identificati anche gli ultimi tre dispersi: la sedicenne milanese Chiara Costanzo, la quindicenne italosvizzera Sofia Prosperi ed il sedicenne romano Riccardo Minghetti.

Lo riporta Leggo.it