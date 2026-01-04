Si passa anche da qui: da una giocata negli ultimi secondi, da una partita sporca e tesa, da una trasferta contro una diretta concorrente che in casa prova — legittimamente — a far valere il fattore campo. Sono serate come queste a misurare lo spessore reale di un gruppo. E l’Allianz Pazienza San Severo, a Nocera, dimostra di averne: squadra vera, compatta, consapevole, capace di imporre la propria identità anche lontano dal “Falcone e Borsellino”.

I Neri non arretrano di un passo, alzano la voce quando conta, conducono l’incontro con personalità e trovano lucidità proprio nel momento più caldo. Il verdetto premia la determinazione giallonera: Power Basket Nocera 71 – Allianz Pazienza San Severo 73.

Non è stata una gara di puro spettacolo. San Severo approccia bene, impone ritmo e intensità nei primi minuti e costruisce un margine prezioso. Qualche possesso sprecato nel secondo periodo rimette però in carreggiata i campani. A fare la differenza, allora, sono le certezze giallonere: solidità fisica e, soprattutto, forza mentale.

Lo snodo arriva nel terzo quarto, giocato con attenzione e sacrificio, prima di un finale incandescente. Nell’ultima frazione la partita scivola nel punto a punto: la Power aumenta aggressività e convinzione, approfittando anche di alcuni errori dei dauni. A tre secondi dalla sirena il tabellone dice 71-71, ma l’epilogo sorride all’Allianz Pazienza: Lucas si prende la responsabilità più pesante, attacca il ferro con decisione e trova il canestro del sorpasso. È il canestro della vittoria, pesantissimo.

Giusto esaltare la prodezza del numero 0, così come i 18 punti di capitan Bugatti e i 12 di Mobio e Gherardini, ma il valore aggiunto è stato il contributo dell’intero gruppo: una vittoria di squadra, voluta, cercata e conquistata con carattere.

È il ventiduesimo punto stagionale, un traguardo che racconta bene il percorso. Dopo aver chiuso l’anno solare con una vittoria di enorme peso contro la Luiss Roma, San Severo inaugura il 2026 con un successo esterno: una piacevole costante di questa stagione, che aggiunge valore a quanto costruito fin qui. E resta un sentimento su tutti: orgoglio. Orgoglio per un gruppo che cresce partita dopo partita, che matura, che impara a vincere senza perdere fame e ambizione. Perché c’è ancora tanto da dire, tanto da dare, tanto da fare. È il momento di spingere, di accelerare, di crederci ancora di più.

DAL PARQUET

La PBN si schiera con Saladini, Donadio, Truglio, Guastamacchia e Misolic. I Neri rispondono con Bandini, Lucas, Mobio, Bugatti e Gherardini.

L’avvio non brilla per ritmo, ma l’Allianz Pazienza prende con decisione — pur senza strappi — le redini dell’incontro, andando avanti grazie ai primi canestri di Gherardini e Lucas. I primi punti di Nocera arrivano con Saladini, ma la risposta giallonera è immediata: Bugatti colpisce, Bandini appoggia al ferro e ancora il capitano dalla lunetta firma il primo strappo (3-10). La Cestistica attacca con discreta fluidità (Morelli e Mobio a bersaglio dalla distanza), ma soprattutto difende con energia. L’intensità, però, porta con sé anche il tema falli: in cinque minuti i Neri entrano in bonus e Bandini commette presto due personali.

Sul 7-18 coach Costagliola ferma il gioco. Dopo il timeout, Nocera trova quattro punti consecutivi mentre San Severo attraversa un breve passaggio a vuoto. A muovere di nuovo il tabellone ci pensano due liberi di Lucas. Il primo quarto si chiude sul 14-20.

Nel secondo periodo San Severo riparte con un quintetto rimaneggiato: Bandini, Mobio, Gattel, Todisco e Ndour. Cambiano quattro interpreti su cinque, ma l’inerzia offensiva perde brillantezza: la manovra diventa macchinosa, aumentano gli errori — dal pitturato, dalla lunetta e soprattutto da fuori — e la Power ne approfitta per rifarsi sotto. Anche la gestione dei falli pesa: Bandini arriva a tre personali, Mobio, Gattel e Scredi toccano quota due. Il vantaggio resiste grazie a qualche canestro nel finale di tempo, ma la gara resta apertissima. All’intervallo lungo: 33-37.

Al rientro dagli spogliatoi il messaggio è chiaro: vietato abbassare la guardia. In questa categoria, e ancor più su un parquet caldo come quello campano, ogni esitazione rischia di essere punita. La Power parte con più convinzione, mentre San Severo continua ad accumulare errori, pur mantenendo il comando. A scuotere i Neri ci pensano cinque punti consecutivi di Mobio, fondamentali per ristabilire le distanze. Nocera, però, non molla: muove bene la palla, i play innescano con continuità i lunghi e il ritmo sale. San Severo chiude avanti il terzo quarto: 47-56.

Nell’ultimo periodo la partita diventa soprattutto mentale. San Severo fatica a trovare continuità nei primi minuti, mentre la Power aumenta la pressione e prova a ricucire punto su punto sospinta dal palazzetto. I Neri restano aggrappati all’esperienza: Mobio dalla lunetta, Bugatti con due canestri pesanti, Gherardini con la consueta affidabilità. Nocera risponde colpo su colpo e si arriva al finale in equilibrio totale.

A tre secondi dalla sirena è 71-71, ma Lucas decide: penetrazione, ferro attaccato con convinzione e canestro del sorpasso. 71-73. Soffrendo, sì. Ma vincendo.

IN AGENDA

La complessità della Serie B passa anche — e soprattutto — dalla gestione di un calendario fitto. Gennaio non fa eccezione: un solo appuntamento tra le mura amiche, poi altre due trasferte consecutive che metteranno alla prova tenuta, continuità e carattere.

L’unico impegno casalingo del mese è fissato per domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00, al Palasport “Falcone e Borsellino”, quando l’Allianz Pazienza San Severo ospiterà Tema Sinergie Faenza, sfida che riporta alla mente l’andata, quando per un soffio non arrivò il referto rosa.

Foto: Vincenzo Petrosino – Power Basket Nocera

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo