Home // Foggia // Foggia-Catania 1-1, carattere e personalità allo Zaccheria: i rossoneri strappano un pari di spessore

SERIE C Foggia-Catania 1-1, carattere e personalità allo Zaccheria: i rossoneri strappano un pari di spessore

La crescita dei rossoneri, capaci di giocare alla pari contro un avversario di caratura superiore, mostrando organizzazione

Foggia-Catania 1-1, carattere e personalità allo Zaccheria: i rossoneri strappano un pari di spessore

ph Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Gennaio 2026
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA – Finisce in parità la sfida dello stadio Pino Zaccheria tra Foggia e Catania. Un 1-1 che certifica la crescita dei rossoneri, capaci di giocare alla pari contro un avversario di caratura superiore, mostrando organizzazione, intensità e una mentalità finalmente solida. La squadra di Enrico Barilari disputa una prova convincente, passando in vantaggio nella ripresa prima di essere raggiunta da una sfortunata autorete.

La gara si sviluppa su ritmi elevati sin dalle prime battute, con un primo tempo equilibrato e combattuto soprattutto a centrocampo. Il Catania prova a imporre la propria manovra, mentre il Foggia risponde con ordine tattico e attenzione difensiva, senza rinunciare a ripartire.

La svolta arriva al 57’: azione manovrata e ben rifinita dai rossoneri, D’Amico serve Bevilacqua che, con freddezza e precisione, supera Dini facendo esplodere lo Zaccheria. Un vantaggio meritato, frutto della miglior fase del Foggia, più aggressivo e intraprendente nella ripresa.

La reazione degli etnei non tarda ad arrivare. Al 64’, su un cross insidioso di Rolfini, Minelli nel tentativo di anticipare Jimenez devia il pallone nella propria porta, firmando l’autorete che ristabilisce l’equilibrio. Un episodio sfortunato che spegne l’entusiasmo rossonero, ma non la determinazione.

Nel finale entrambe le squadre cercano il colpo decisivo, senza però scoprirsi troppo. Il Foggia tiene il campo con personalità, reggendo l’urto di un Catania più palleggiatore e confermando una buona solidità complessiva. Positiva la prova del centrocampo, capace di contrastare fisicamente gli avversari, così come l’atteggiamento offensivo mostrato nella seconda frazione.

Il pareggio lascia un pizzico di rammarico per come è maturato il gol subito, ma rappresenta un segnale incoraggiante nel percorso di crescita dei rossoneri, che sotto la guida di Barilari continuano a mostrare identità e spirito di squadra.

Lo riporta Foggiagol.it

