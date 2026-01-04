I Trabucchi di Peschici: cultura, paesaggio e tradizione marinara

La Lega Navale Italiana – Sezione di Peschici organizza un convegno dedicato ai Trabucchi di Peschici, straordinarie testimonianze della cultura marinara del Gargano. L’incontro si terrà sabato 10 gennaio p.v., alle ore 10.00, nella suggestiva cornice del Trabucco di Punta San Nicola (ristorante al trabucco da Mimì), uno dei luoghi simbolo della costa peschiciana.

Il convegno sarà un momento di riflessione e approfondimento su temi di grande valore storico e identitario. Al centro del dibattito ci saranno la cultura marinara, il paesaggio costiero, i beni culturali e le antiche tradizioni legate al mare, elementi che da secoli caratterizzano la vita e la storia delle comunità garganiche.

Particolare attenzione sarà riservata ai trabucchi, imponenti e affascinanti macchine da pesca in legno, disseminate lungo le nostre coste e divenute nel tempo simbolo di un rapporto armonioso tra l’uomo e il mare. Queste strutture, frutto di ingegno e conoscenze tramandate di generazione in generazione, rappresentano oggi un patrimonio da tutelare e valorizzare, non solo dal punto di vista storico, ma anche paesaggistico e culturale.

L’iniziativa della Lega Navale di Peschici si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione volto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio marinaro, promuovendo una maggiore consapevolezza del ruolo che i trabucchi hanno avuto – e continuano ad avere – nell’identità del territorio.

Un appuntamento aperto a cittadini, studiosi e appassionati, per riscoprire e condividere la memoria viva del mare e delle sue tradizioni, in uno scenario unico che racconta la storia del Gargano affacciato sull’Adriatico.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il libro del prof. Nicandro Marinacci, “Trabucchi e Trabocchi”, e saranno proiettati filmati inediti sui trabucchi degli anni ’60 e ’70.Dopo i saluti del sindaco di Peschici, Luigi D’Arenzo,del commissario del Parco Nazionale del Gargano, Raffaele Di Mauro, e dei presidenti degli Ordini degli architetti e Ingegneri della provincia di Foggia, Tiziano Bibbòe Stefano Torraco,interverranno Sergio Afferrante e Matteo Iacovelli, rispettivamente presidente e responsabile cultura marinara della locale Lega Navale, Lucrezia Cilenti, vice presidente Mare Vivo Puglia, Michele Marino, responsabile dell’associazione Trabucchi di Peschici .