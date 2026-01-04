Investe l'amico mentre prova la moto che vuole comprare

Tragedia alle porte di Bari, nella zona di Mungivacca: due giovani di 17 e 18 anni sono morti in un incidente stradale nella tarda mattina di domenica 4 gennaio. Le vittime sono – a differenza di quanto appreso in un primo momento – il conducente di una moto, un diciottenne, e un pedone, diciassettenne, suo amico; mentre l’altro passeggero del mezzo è stato traportato in codice rosso in ospedale.

Lo schianto davanti agli amici

Secondo una prima ricostruzione, la persona che guidava e il passeggero stavano provando la moto di grossa cilindrata per acquistarla. Nella strada c’erano anche altri loro amici. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. L’episodio si è verificato dietro il mercato ortofrutticolo mai aperto su un tratto di strada che dovrebbe essere chiuso al traffico, dove spesso di domenica si ritrovano gli appassionati di motori per provare auto e moto.