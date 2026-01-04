Edizione n° 5936

AUTO PANDA // Auto più vendute in Italia nel 2025: Fiat Panda domina, crescono ibride ed elettriche
3 Gennaio 2026 - ore  12:00

SEQUESTRO SALMA // Sala Consilina, trentenne trovato morto in casa: corpo sequestrato dalla Procura
4 Gennaio 2026 - ore  09:41

Home // Manfredonia // La gioia del Natale: la luce di Betlemme illumina Mattinata

TRADIZIONE La gioia del Natale: la luce di Betlemme illumina Mattinata

Lo Junno si è trasformato nella culla del Bambino Gesù, mentre Mattinata è diventata simbolicamente la nostra Betlemme

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Gennaio 2026
Manfredonia // Mattinata //

Ogni anno l’associazione “Mattinata a Cavallo” regala alla comunità emozioni autentiche e profonde, riuscendo a trasformare la tradizione in un’esperienza collettiva di grande valore umano e culturale. Con oltre cento figuranti, il presepe vivente ha fatto rivivere nel cuore del nostro paese la nascita di Gesù a Betlemme, ricostruendo con grande attenzione ai particolari eventi accaduti più di duemila anni fa.

Nulla è stato lasciato al caso: scenografie, costumi, interpretazioni e ambientazioni hanno restituito al pubblico un racconto suggestivo e coinvolgente. E se qualche rappresentazione non ha potuto trovare spazio in questa edizione, siamo certi che verrà realizzata il prossimo anno, arricchendo ulteriormente un progetto che cresce e si rinnova di anno in anno.

Le sfilate di apertura e di chiusura, così come l’intero percorso del presepe, sono state impreziosite dalle note celestiali degli Zampognari di Monte Sant’Angelo, che hanno accompagnato i visitatori in un’atmosfera carica di spiritualità e tradizione. Lo Junno si è trasformato nella culla del Bambino Gesù, mentre Mattinata è diventata simbolicamente la nostra Betlemme: un miracolo collettivo reso possibile grazie alla pazienza, alla dedizione e all’impegno di tutti i componenti dell’associazione “Mattinata a Cavallo”.

Un contributo fondamentale è arrivato anche dai ragazzi dell’associazione “Mattinata Soccorso”, che con serietà, professionalità e grande senso di responsabilità hanno garantito la sicurezza dei visitatori lungo tutto il percorso. A tutti loro va il mio personale e sentito ringraziamento, per aver donato alla nostra comunità un momento di condivisione, fede e bellezza che resterà a lungo nella memoria di chi vi ha partecipato.

di Antonio Pietro Totaro

