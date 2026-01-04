Edizione n° 5936

BALLON D'ESSAI

AUTO PANDA // Auto più vendute in Italia nel 2025: Fiat Panda domina, crescono ibride ed elettriche
3 Gennaio 2026 - ore  12:00

CALEMBOUR

SEQUESTRO SALMA // Sala Consilina, trentenne trovato morto in casa: corpo sequestrato dalla Procura
4 Gennaio 2026 - ore  09:41

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Le Constellation, i prezzi del locale della strage di Crans-Montana: 100 euro per l’ingresso di Capodanno

CRANS-MONTANA Le Constellation, i prezzi del locale della strage di Crans-Montana: 100 euro per l’ingresso di Capodanno

Cento franchi svizzeri solo per entrare, circa 100 euro al cambio attuale. Trecento euro per una bottiglia di vodka

FONTE IMAGE: tgcom24.com

FONTE IMAGE: tgcom24.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Gennaio 2026
Cronaca // Focus //

Cento franchi svizzeri solo per entrare, circa 100 euro al cambio attuale. Trecento euro per una bottiglia di vodka. Oltre 100 euro per lo champagne servito con le fontane pirotecniche poi rivelatesi fatali. Sono questi i prezzi praticati dal Le Constellation, il locale di Crans-Montana teatro della tragedia di Capodanno in cui hanno perso la vita oltre quaranta persone.

Secondo le testimonianze raccolte da Repubblica da alcuni giovani presenti la sera dell’incendio, la serata del 31 dicembre era strutturata come un grande evento esclusivo, con biglietto d’ingresso obbligatorio e consumazioni a prezzi elevati, in linea con quelli dei locali notturni delle più rinomate località alpine di lusso.

I prezzi del locale

Dalle informazioni disponibili online, il Le Constellation risultava inserito su Tripadvisor nella fascia medio-alta. I listini, però, non apparivano fuori scala rispetto ad altri locali simili: cocktail tra i 15 e i 30 euro, aperitivi tra i 20 e i 40. In alcune recensioni risalenti a qualche anno fa, alcuni clienti segnalavano prezzi elevati ma non eccezionali per il contesto: circa 10 euro per tre birre, intorno ai 100 euro per una bottiglia di champagne.

Per la notte di Capodanno, il biglietto d’ingresso era invece fissato a 100 franchi, una cifra che – secondo quanto riferito – consentiva l’accesso ma non includeva consumazioni. I gestori avrebbero scelto, come riporta Repubblica, di mantenere i prezzi relativamente contenuti rispetto agli standard del luogo, puntando piuttosto sull’aumento del numero dei tavoli all’interno del locale.

Le cause dell’incendio

Intanto, la procura del Canton Vallese e la polizia cantonale hanno chiarito l’origine del rogo. In una nota ufficiale si legge che «in base allo stato attuale delle indagini, l’incendio è stato originato dall’utilizzo di fontane pirotecniche», dispositivi progettati per essere posizionati a terra o fissati a supporti e che producono scintille e fiamme.

Le testimonianze parlano di un incendio sviluppatosi in pochi istanti, con una rapida propagazione delle fiamme, una densa nube di fumo e un calore intenso che non ha lasciato scampo a molte delle persone presenti.

Nessun arresto per i proprietari

I proprietari del Le Constellation, Jacques e Jessica Moretti, risultano indagati ma restano a piede libero. «Non sono state disposte misure coercitive – spiega la procura – poiché i criteri per la custodia cautelare non sono attualmente soddisfatti». Al momento non emergerebbero rischi di fuga o di inquinamento delle prove.

L’indagine proseguirà concentrandosi sull’analisi dei documenti comunali, sulla conformità delle strutture, sui materiali utilizzati, sulle vie di fuga, sulle attrezzature antincendio e sul rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge.

Una tragedia che ha scosso la Svizzera e l’Europa intera e che ora pone interrogativi pesanti sulla sicurezza dei grandi eventi nei locali notturni di montagna.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. (Francesco d’Assisi)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO