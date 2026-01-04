Cento franchi svizzeri solo per entrare, circa 100 euro al cambio attuale. Trecento euro per una bottiglia di vodka. Oltre 100 euro per lo champagne servito con le fontane pirotecniche poi rivelatesi fatali. Sono questi i prezzi praticati dal Le Constellation, il locale di Crans-Montana teatro della tragedia di Capodanno in cui hanno perso la vita oltre quaranta persone.

Secondo le testimonianze raccolte da Repubblica da alcuni giovani presenti la sera dell’incendio, la serata del 31 dicembre era strutturata come un grande evento esclusivo, con biglietto d’ingresso obbligatorio e consumazioni a prezzi elevati, in linea con quelli dei locali notturni delle più rinomate località alpine di lusso.

I prezzi del locale

Dalle informazioni disponibili online, il Le Constellation risultava inserito su Tripadvisor nella fascia medio-alta. I listini, però, non apparivano fuori scala rispetto ad altri locali simili: cocktail tra i 15 e i 30 euro, aperitivi tra i 20 e i 40. In alcune recensioni risalenti a qualche anno fa, alcuni clienti segnalavano prezzi elevati ma non eccezionali per il contesto: circa 10 euro per tre birre, intorno ai 100 euro per una bottiglia di champagne.

Per la notte di Capodanno, il biglietto d’ingresso era invece fissato a 100 franchi, una cifra che – secondo quanto riferito – consentiva l’accesso ma non includeva consumazioni. I gestori avrebbero scelto, come riporta Repubblica, di mantenere i prezzi relativamente contenuti rispetto agli standard del luogo, puntando piuttosto sull’aumento del numero dei tavoli all’interno del locale.

Le cause dell’incendio

Intanto, la procura del Canton Vallese e la polizia cantonale hanno chiarito l’origine del rogo. In una nota ufficiale si legge che «in base allo stato attuale delle indagini, l’incendio è stato originato dall’utilizzo di fontane pirotecniche», dispositivi progettati per essere posizionati a terra o fissati a supporti e che producono scintille e fiamme.

Le testimonianze parlano di un incendio sviluppatosi in pochi istanti, con una rapida propagazione delle fiamme, una densa nube di fumo e un calore intenso che non ha lasciato scampo a molte delle persone presenti.

Nessun arresto per i proprietari

I proprietari del Le Constellation, Jacques e Jessica Moretti, risultano indagati ma restano a piede libero. «Non sono state disposte misure coercitive – spiega la procura – poiché i criteri per la custodia cautelare non sono attualmente soddisfatti». Al momento non emergerebbero rischi di fuga o di inquinamento delle prove.

L’indagine proseguirà concentrandosi sull’analisi dei documenti comunali, sulla conformità delle strutture, sui materiali utilizzati, sulle vie di fuga, sulle attrezzature antincendio e sul rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge.

Una tragedia che ha scosso la Svizzera e l’Europa intera e che ora pone interrogativi pesanti sulla sicurezza dei grandi eventi nei locali notturni di montagna.

