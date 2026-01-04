Manfredonia, Urain firma il colpo al “Miramare”: Francavilla battuto 1-0

MANFREDONIA – Basta una perla di Urain al Manfredonia per conquistare tre punti pesantissimi davanti al pubblico del Miramare. I sipontini superano di misura il Francavilla in Sinni per 1-0, grazie a una rete di pregevole fattura realizzata al 20’ del primo tempo, che decide una gara intensa e combattuta.

L’episodio chiave arriva dopo venti minuti: Di Maso inventa un assist in rovesciata “alla Del Piero”, Urain si coordina alla perfezione e con una splendida conclusione al volo batte l’estremo difensore ospite, facendo esplodere lo stadio. Un gol che sintetizza qualità tecnica e istinto realizzativo dell’attaccante scozzese, sempre più decisivo nello scacchiere sipontino.

Per Urain si tratta del quarto centro stagionale, in una continuità realizzativa che racconta il suo momento di forma: aveva chiuso il 2025 con una rete e ha inaugurato il nuovo anno con un’altra prodezza, confermandosi uomo chiave dell’attacco biancazzurro.

Al termine dei novanta minuti è festa al Miramare: il successo permette al Manfredonia di salire a quota 26 punti in classifica, dando ulteriore slancio al cammino dei biancazzurri in questo campionato. Una vittoria di carattere, costruita su qualità, solidità e concretezza.