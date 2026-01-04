Edizione n° 5935

BALLON D'ESSAI

3 Gennaio 2026 - ore  12:00

CALEMBOUR

4 Gennaio 2026 - ore  09:41

Medici pugliesi in agitazione: "La Regione ci chiede 23 milioni, Decaro disconosca gli atti"

MEDICI PUGLIA Medici pugliesi in agitazione: “La Regione ci chiede 23 milioni, Decaro disconosca gli atti”

Secondo quanto si legge nella nota congiunta, la Regione Puglia avrebbe adottato misure unilaterali senza il coinvolgimento delle parti sociali

Video Decaro sorprende: “Buon 2026, ma non per tutti. Ecco perché" (VIDEO)

IL NEO PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA, DECARO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

BARI – Stato di agitazione proclamato unitariamente dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta della Puglia. A renderlo noto sono Fimmg Puglia, Smi Puglia, Snami Puglia, Fimp Puglia e Simpef Puglia, che denunciano un comportamento definito “gravissimo e apertamente antisindacale” da parte della Regione.

Secondo quanto si legge nella nota congiunta, la Regione Puglia avrebbe adottato misure unilaterali senza il coinvolgimento delle parti sociali, in violazione dell’Accordo integrativo regionale della medicina generale e della normativa che regola l’attività dei pediatri di libera scelta.

Al centro della protesta vi è la direttiva regionale pubblicata il 31 dicembre, con la quale gli uffici regionali avviano il recupero di oltre 23 milioni di euro nei confronti dei medici, mettendoli formalmente in mora. Una decisione che, secondo i sindacati, ignora il fatto che gli stessi professionisti vantano crediti per circa 30 milioni di euro, derivanti dall’accordo integrativo regionale firmato lo scorso maggio.

I 23 milioni richiesti – spiegano le organizzazioni sindacali – fanno riferimento a indennità riconosciute nel 2016, collegate a un fondo alimentato da quote delle retribuzioni dei medici andati in pensione. Una pretesa che viene giudicata “oltre ogni limite accettabile”.

Nel documento si contesta anche il metodo adottato dalla Regione, accusata di aver agito senza convocare la delegazione trattante e di aver pubblicato l’atto durante le festività natalizie, “confidando nella distrazione generale e nel periodo di vacatio politica, con il nuovo governatore non ancora proclamato”.

Le rappresentanze sindacali rivolgono infine un appello al neoeletto presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, chiedendo di disconoscere gli atti autoritativi adottati e di riaprire al più presto un confronto con le parti sociali, al fine di ristabilire corrette relazioni sindacali e garantire una gestione ordinata della medicina generale e della pediatria di libera scelta. Lo riporta l’Ansa Puglia.

