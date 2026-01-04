Rita De Crescenzo torna a far parlare di sé e, ancora una volta, Roccaraso si prepara a fronteggiare l’onda social. L’influencer napoletana, seguitissima su TikTok, ha annunciato un nuovo “assalto” alla celebre località sciistica abruzzese, a un anno di distanza dall’episodio che, nel gennaio 2025, aveva mandato in tilt traffico e servizi del piccolo comune montano.

Tutto era iniziato come una semplice vacanza raccontata sui social. Bastarono pochi video sulla neve perché l’effetto emulazione diventasse incontrollabile: circa duecento pullman raggiunsero Roccaraso in pochi giorni, trasformando la gita di un’influencer in un fenomeno di massa senza precedenti. Da allora, il nome di Rita De Crescenzo è rimasto indissolubilmente legato a quel “caso social” che fece discutere tutta Italia.

Il successo dei video sulla neve ha consacrato De Crescenzo come uno dei volti più riconoscibili di TikTok, tanto da attirare anche l’attenzione della televisione: pochi mesi dopo l’assalto, l’influencer è stata ospite di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Un segnale chiaro di come il suo personaggio sia riuscito a superare i confini dei social.

Ora, gennaio 2026 segna il ritorno. «Voglio tutta Napoli a Roccaraso con me», annuncia Rita in un nuovo video, rilanciando l’invito ai suoi follower. Ma questa volta il messaggio è accompagnato da un appello al senso civico: «Dobbiamo essere in tanti, ma educati. Non buttate le carte a terra, non sporcate i bagni». Un tentativo di riproporre il “format che vince”, senza però ripetere i disagi del passato, mantenendo il suo stile diretto e popolare, ribattezzato dai fan “Tikke Tokke”.

Di fronte all’annuncio social, l’amministrazione comunale di Roccaraso non resta a guardare. Dopo l’esperienza dello scorso anno, il Comune sta valutando misure preventive per gestire l’eventuale afflusso massiccio di visitatori, con particolare attenzione alla viabilità, alla sicurezza e al decoro urbano.

L’obiettivo è evitare il caos del 2025 e garantire una convivenza sostenibile tra residenti, turisti e curiosi attratti dal richiamo dei social. Resta da capire se l’appello di Rita De Crescenzo basterà a trasformare l’assalto in una gita “educata” o se, ancora una volta, Roccaraso sarà travolta dall’effetto virale di TikTok.

Lo riporta leggo.it