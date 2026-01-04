Edizione n° 5936

San Severo Calcio, primo successo del 2026: 0-1 in trasferta contro la Rinascita Rutiglianese

Protagonisti Consolazio e Sarri

San Severo

Il San Severo Calcio 1922 apre il 2026 con una vittoria esterna per 0-1 sulla Rinascita Rutiglianese.

Al 20′ del primo tempo, il capitano Michele Consolazione realizza un gol spettacolare su punizione, mentre il portiere Simone Sarri diventa protagonista al 3′ del secondo tempo, neutralizzando un rigore che avrebbe potuto riaprire la partita.

La squadra giallogranata conferma così la striscia positiva iniziata alla fine del 2025, raggiungendo quattro vittorie consecutive tra fine anno e inizio campionato.

Il Presidente Matteo Fontanello:”Iniziare il 2026 con una prestazione così è motivo di grande orgoglio. Michele e Simone hanno fatto la differenza, ma è tutto il gruppo a crescere partita dopo partita. Continueremo a lavorare con umiltà e determinazione.” Un avvio di anno da incorniciare per il San Severo Calcio 1922, tra gol da applausi e parate decisive.

 

