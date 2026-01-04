Edizione n° 5936

BALLON D'ESSAI

AUTO PANDA // Auto più vendute in Italia nel 2025: Fiat Panda domina, crescono ibride ed elettriche
3 Gennaio 2026 - ore  12:00

CALEMBOUR

SEQUESTRO SALMA // Sala Consilina, trentenne trovato morto in casa: corpo sequestrato dalla Procura
4 Gennaio 2026 - ore  09:41

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Strage di Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana: chi era la 16enne Chiara Costanzo

VITTIME Strage di Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana: chi era la 16enne Chiara Costanzo

Restano altri due italiani da identificare, mentre attualmente il bilancio degli italiani deceduti sale a quattro

Strage di Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana: chi era la 16enne Chiara Costanzo

Chiara Costanzo - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

La quarta vittima italiana identificata da poco dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana è Chiara Costanzo, la 16enne di Arona residente a Milano che nella notte del primo dell’anno è rimasta bloccata nella discoteca Le Constellation, andata a fuoco in pochi attimi. Il papà aveva già dichiarato di avere poche speranze di ritrovare la figlia viva.

Restano altri due italiani da identificare, mentre attualmente il bilancio degli italiani deceduti sale a quattro. Le vittime sono tutte giovanissime: Chiara Costanzo, ultima identificata, aveva solo 16 anni e con lei sono morti Giovanni Tamburi (16 anni), Achille Barosi (16 anni) ed Emanuele Galeppini (17 anni).

Chi era Chiara Costanzo, la quarta vittima italiana identificata

La 16enne Chiara Costanzo frequentava il liceo Moreschi e praticava a livello agonistico ginnastica acrobatica. Andava spesso a Crans-Montana perché la famiglia aveva da anni una casa lì. La ragazza è stata fino a poco tempo fa nell’elenco dei dispersi, anche se i familiari avevano espresso poche speranze di ritrovarla viva.

Lo riporta fanpage.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. (Francesco d’Assisi)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO