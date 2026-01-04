Strage di Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana: chi era la 16enne Chiara Costanzo

La quarta vittima italiana identificata da poco dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana è Chiara Costanzo, la 16enne di Arona residente a Milano che nella notte del primo dell’anno è rimasta bloccata nella discoteca Le Constellation, andata a fuoco in pochi attimi. Il papà aveva già dichiarato di avere poche speranze di ritrovare la figlia viva.

Restano altri due italiani da identificare, mentre attualmente il bilancio degli italiani deceduti sale a quattro. Le vittime sono tutte giovanissime: Chiara Costanzo, ultima identificata, aveva solo 16 anni e con lei sono morti Giovanni Tamburi (16 anni), Achille Barosi (16 anni) ed Emanuele Galeppini (17 anni).

Chi era Chiara Costanzo, la quarta vittima italiana identificata

La 16enne Chiara Costanzo frequentava il liceo Moreschi e praticava a livello agonistico ginnastica acrobatica. Andava spesso a Crans-Montana perché la famiglia aveva da anni una casa lì. La ragazza è stata fino a poco tempo fa nell’elenco dei dispersi, anche se i familiari avevano espresso poche speranze di ritrovarla viva.

Lo riporta fanpage.it