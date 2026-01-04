SALICE SALENTINO – Un tragico incidente stradale ha spezzato all’alba di oggi, 4 gennaio 2026, la vita di David Simone, 24 anni, originario di Salice Salentino e studente del corso di Viticoltura ed Enologia presso l’Università del Salento.

Il giovane ha perso la vita lungo la strada provinciale 120, l’arteria che collega Salice Salentino a Campi Salentina. Ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, ma per il 24enne non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha suscitato profondo dolore nella comunità accademica salentina. L’Università del Salento ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio della rettrice Maria Antonietta Aiello, che ha voluto ricordare il giovane studente a nome di tutto l’ateneo: «Questo inizio d’anno, che tutti abbiamo salutato con il cuore carico di speranza, è stato funestato da tragedie cui mai avremmo voluto assistere.

La notizia della morte di David Simone, l’ennesima giovane vita spezzata sull’asfalto, ci lascia sgomenti. David era uno studente serio e appassionato, che si è sempre distinto per l’impegno e la dedizione dimostrati nel suo percorso di studi. Alla famiglia e agli amici che lo piangono oggi giungano l’abbraccio e il cordoglio di tutta la comunità accademica».

Alla famiglia del giovane, ai colleghi di corso e agli amici si stringe il cordoglio dell’intero territorio.