Edizione n° 5936

BALLON D'ESSAI

AUTO PANDA // Auto più vendute in Italia nel 2025: Fiat Panda domina, crescono ibride ed elettriche
3 Gennaio 2026 - ore  12:00

CALEMBOUR

SEQUESTRO SALMA // Sala Consilina, trentenne trovato morto in casa: corpo sequestrato dalla Procura
4 Gennaio 2026 - ore  09:41

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Tragico incidente all’alba: muore uno studente universitario. Il cordoglio dell’Unisalento

ALBA Tragico incidente all’alba: muore uno studente universitario. Il cordoglio dell’Unisalento

Il giovane ha perso la vita lungo la strada provinciale 120, l’arteria che collega Salice Salentino a Campi Salentina

Tragico incidente all’alba: muore uno studente universitario. Il cordoglio dell’Unisalento

Tragico incidente all’alba: muore uno studente universitario. Il cordoglio dell’Unisalento - PH LA REPUBBLICA DI BARI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Gennaio 2026
Cronaca // Lecce //

SALICE SALENTINO – Un tragico incidente stradale ha spezzato all’alba di oggi, 4 gennaio 2026, la vita di David Simone, 24 anni, originario di Salice Salentino e studente del corso di Viticoltura ed Enologia presso l’Università del Salento.

Il giovane ha perso la vita lungo la strada provinciale 120, l’arteria che collega Salice Salentino a Campi Salentina. Ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, ma per il 24enne non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha suscitato profondo dolore nella comunità accademica salentina. L’Università del Salento ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio della rettrice Maria Antonietta Aiello, che ha voluto ricordare il giovane studente a nome di tutto l’ateneo: «Questo inizio d’anno, che tutti abbiamo salutato con il cuore carico di speranza, è stato funestato da tragedie cui mai avremmo voluto assistere.

La notizia della morte di David Simone, l’ennesima giovane vita spezzata sull’asfalto, ci lascia sgomenti. David era uno studente serio e appassionato, che si è sempre distinto per l’impegno e la dedizione dimostrati nel suo percorso di studi. Alla famiglia e agli amici che lo piangono oggi giungano l’abbraccio e il cordoglio di tutta la comunità accademica».

Alla famiglia del giovane, ai colleghi di corso e agli amici si stringe il cordoglio dell’intero territorio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. (Francesco d’Assisi)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO