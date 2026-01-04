Un Cristo alto 22 metri sul Gargano, dal Belvedere al futuro il progetto divide e fa sognare

Un’opera simbolica, capace di unire fede, alta ingegneria e rilancio economico del territorio. È questa la visione che sta alla base del progetto “Il Cristo del Gargano”, una proposta ambiziosa ma concreta, pensata per diventare un nuovo punto di riferimento spirituale e turistico dell’intera Capitanata.
L’opera prevede la realizzazione di una statua di Cristo alta 22 metri, con struttura portante in acciaio, progettata secondo i più avanzati criteri di sicurezza e durabilità. All’interno sarebbe presente un ascensore panoramico trasparente, affiancato da scale a chiocciola di sicurezza, che consentirebbero l’accesso a due balconi circolari panoramici in vetro, offrendo una vista unica sul Gargano.
La collocazione ipotizzata è in area Belvedere – frazione Montagna, a circa 550 metri di quota, in un contesto paesaggistico di straordinario valore.
Una visione che guarda lontano
“I visionari sono coloro che riescono a vedere l’architettura del futuro dove gli altri vedono solo spazi vuoti o ostacoli”. È da questa convinzione che nasce il progetto. La storia insegna che senza il coraggio di osare, i territori restano immobili. E il Gargano, terra ricchissima di bellezze naturali ma spesso povera di opportunità economiche strutturate, ha oggi più che mai bisogno di idee forti.
Un modello già vincente altrove
Esempi simili dimostrano come opere simboliche possano diventare volani turistici straordinari. Dal Cristo Re di Maratea (21 metri), che domina la costa lucana, al Cristo Redentore di Rio de Janeiro, passando per il Cristo della Concordia in Bolivia (40 metri), quello di Świebodzin in Polonia o di Vung Tau in Vietnam. Non si parla di “gigantismi fini a sé stessi”, ma di opere capaci di dialogare con il territorio e di valorizzarlo.
Impatto turistico ed economico
Secondo uno scenario conservativo, il Cristo del Gargano potrebbe attrarre il 5–10% dei visitatori annuali del promontorio, pari a 100.000–200.000 persone l’anno, come nuova attrazione culturale e spirituale complementare al turismo balneare.
In uno scenario ottimistico, se l’opera diventasse un’icona riconosciuta a livello nazionale e internazionale, supportata da strategie di promozione, eventi e itinerari culturali e religiosi, i visitatori potrebbero salire fino a 300.000–500.000 l’anno, intercettando anche flussi di pellegrinaggio.
Un progetto sostenuto dai fedeli
La realizzazione potrebbe avvenire attraverso una raccolta fondi popolare, basata sulle offerte dei fedeli. Un meccanismo semplice e trasparente: un conto dedicato, l’approvazione delle autorità competenti e una costruzione progressiva, man mano che arrivano le donazioni.
Basterebbe, simbolicamente, un contributo medio di 10 euro a visitatore per generare oltre un milione di euro l’anno, senza considerare le importanti ricadute economiche su ristorazione, accoglienza, servizi e occupazione locale.
Fede, identità e futuro
Il Cristo del Gargano non sarebbe solo una statua, ma un segno identitario, un luogo di raccoglimento e contemplazione, e al tempo stesso un motore di sviluppo sostenibile.
Perché le grandi opere non nascono dal consenso immediato, ma dalla capacità di immaginare il futuro quando ancora non è visibile. E il Gargano, oggi più che mai, ha bisogno di visione, coraggio e fede.
2 commenti su "Un Cristo alto 22 metri sul Gargano, dal Belvedere al futuro: il progetto fa sognare"
È molto bello ma troppo freddo
Forse si dovrebbe, in primis, comprendere dove verrebbero reperiti i fondi per realizzarlo (probabilmente pubblici, quindi anche dei non “cristiani” in barba, ancora una volta, a qualsiasi diritto e travalicando qualsivoglia forma di correttezza etica).
In secundis, le idee forti non si dimostrano palesando la propria “fede” in qualsiasi contesto (come già forse troppo spesso avviene): la fede è spiritualità e dovrebbe rimanere un aspetto privato. Qui si scade solo in idolatria, un semplice e dozzinale fanatismo religioso.
Se lo vogliamo mettere solo sotto il punto turistico-economico, viste le vastissime schiere di proseliti attive nel mondo, allora possiamo anche essere d’accordo. Ma allora chiamiamolo col proprio nome: marketing religioso per sfruttare ingenuità e convinzioni della gente.
In qualsiasi caso, se dovesse essere realizzato (col bene placido di un governo che in questi casi darebbe subitissimo approvazione e consenso), almeno si creerebbe l’occasione per ripulire una bellissima zona resa un immondezzaio e martoriata dall’inciviltà di quanti non riescono a rispettare nemmeno il posto in cui vivono (e che spesso sono gli stessi indossano crocefissi d’oro su tute D&G).