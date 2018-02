Calcio. L’Audace asfalta il Manfredonia: 4-1

Di:

Torna alla vittoria l’Audace Cerignola, che batte 4-1 il Manfredonia, e lo fa in grande stile, con una prestazione importante sottesa da grande determinazione e voglia di dimostrare il proprio valore. I gialloblù dopo un primo tempo giocato senza troppi affanni e terminato con il pareggio 1-1 hanno, nella seconda frazione di gioco, dilagano mettendo in fondo al sacco altre 3 reti, spingendo sull’acceleratore grazie ad un ispirato Loiodice.

Le marcature si aprono al 18′ del primo tempo quando Longo, atterrato in area, trasforma il rigore concesso dall’arbitro alla squadra ofantina. Al 35′ c’è il tiro dalla distanza del Manfredonia che pareggia i conti con Amendola, portando il risultato temporaneamente sull’1-1. Il secondo tempo è un monologo gialloblù, con l’Audace che sfiora in diverse occasioni la rete, che arriva al 64′, quando Longo di testa riporta in vantaggio i padroni di casa. Otto minuti più tardi, al 72′ è Adriano Louzada ad esultare; il brasiliano la mette dentro sotto porta. Serie di cambi per far rifiatare la squadra, in vista dell’impegno di Coppa di mercoledì, e a dieci minuti dal 3-1 arriva il 4-1: Sante Russo all’82’ firma di testa il poker gialloblù.

Termina 4-1 il derby di Capitanata – è storica la rivalità tra le due compagini -, con una grande iniezione di fiducia per la squadra del Presidente Nicola Grieco. «E’ stata una vittoria meritata e voluta – ha detto l’allenatore in seconda Vincenzo Silvestri -. Abbiamo preparato la gare nel miglior modo possibile, i ragazzi ci hanno dato il massimo della concentrazione e dell’applicazione. Sono tre punti che danno morale, serenità e voglia di andare avanti. In settimana ci siamo messi tutti a lavoro con passione e determinazione per portare a casa il risultato pieno».

fonte www.audacecerignola.it