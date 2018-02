“Dipendenti” 118 postazione Tremiti: ridotti “all’osso”

Di:

Foggia. ”Varie ‘diatribe’ da tempo oramai coinvolgono gli ‘operatori del 118’ delle Isole Tremiti che ‘oltre al danno subiscono la beffa. Nonostante la legge contrattuale sui Ccnl sia chiara, i diritti dei lavoratori continuano ad essere lesi oramai da mesi, in quanto l’Associazione A.V.A.S San Pio – subentrata alla Misericordia di Lucera con affidamento dell’Asl Foggia – non ha fornito l’abbigliamento da lavoro come prevede la legge dalla sicurezza sul lavoro e lascia senza retribuzione da mesi i lavoratori, adducendo come motivazione: la mancata emissione delle determine di liquidazione mensili da parte della ASL FG”.

E’ quanto reso noto in un comunicato stampa, a firma di un gruppo di lavoratori.

”Ciò non trova riscontro né nel CCLN , né nella delibera ASL contenente il contratto di affidamento del servizio di emergenza, ove, invece viene chiaramente specificato che un simile inadempimento riscontrato dalla stessa stazione appaltante potrebbe determinare addirittura la risoluzione del contratto stesso. A.V.A.S. San Pio si deve assumere le proprie responsabilità sui propri dipendenti senza strumentalizzare la ASL, che non ha alcuna responsabilità sulle negligenze commesse da A.V.A.S. I lavoratori sono ormai ridotti allo stremo delle forze poiché tutta questa situazione sta comportando problemi familiari e fisici, dato che, questo lavoro, è l’unica fonte di sostentamento.

Tutta la questione in merito è stata segnalata a mezzo posta elettronica certificata ai dirigenti della ASL foggiana al Direttore generale, al presidente della Regione Puglia e al Prefetto. Chiediamo alle autorità competenti di intervenire al più presto, perché si teme che questa situazione possa seriamente compromettere la salute dei lavoratori. Chiediamo giustizia e che non sia più calpestata la dignità di chi svolge amorevolmente il suo lavoro ogni giorno”, è scritto nel comunicato.