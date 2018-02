E’ morto il professor Raffaele Licinio. Il ricordo

Di:

(ANSA) – BARI, 4 FEB – E’ scomparso oggi, all’età di 73 anni, dopo una lunga malattia, il professor Raffaele Licinio, docente di Storia medioevale all’Università di Bari, fra i più significativi studiosi dell’imperatore Federico II di Svevia. Nella sua lunga carriera accademica, che ha avuto inizio negli ani 70, ha insegnato prima a Bari poi all’università di Foggia e dal 2002 ha diretto il Centro studi normanno-svevi.

Si deve a lui l’attivazione di numerosi corsi di perfezionamento innovativi, tra i quali uno su “Cinema e storia” in cui realizzò insieme con Vito Attolini un documentario su Medioevo e cinema. Le sue ampie ricerche hanno avuto per oggetto il rapporto tra realtà e istituzioni, assetto del territorio, strutture sociali e realtà produttive del Mezzogiorno nell’età del Basso medioevo con una particolare attenzione al mondo agrario. Il suo approccio a Federico II era stato scientifico e aveva contestato qualsiasi interpretazione esoterica.

Testo Loris Castriota Skanderbegh. ”Oggi se n’è andato un grande uomo, uno straordinario studioso, un amico del cuore: Raffaele Licinio!

Oltre ad essere uno dei più grandi medievisti al mondo, è stato un docente universitario amatissimo, un marito e un padre speciale, un protagonista della vita culturale ed anche politica pugliese da decenni.

Ha contribuito, con la sua sapienza senza pari, con la sua meravigliosa ironia, con una capacità comunicativa che ha pochi eguali, a formare generazioni di validissimi studiosi di storia e, in particolare di Medioevo. Aveva cancellato, a volte con interventi severi, ma il piú delle volte con inimitabile humor, luoghi comuni, errori clamorosi, inaccettabili preconcetti sul Medioevo, e soprattutto le tante sciocchezze che si dicono e scrivono sulla storia della Puglia di quei secoli.

Mi ha onorato della sua amicizia, forse perché eravamo in sintonia su quasi ogni argomento. Mi ha concesso di presentare diversi suoi saggi e ci siamo sempre divertiti a farlo con uno stile non convenzionale, divulgativo, mai banale, allegro ma sempre rigoroso.

Dire che ci mancherà non rende l’idea di quanto sia amato da noi amici, dai colleghi che lo stimavano e ne apprezzavano idee e stile, dai tantissimi ex allievi, da chi sta percorrendo il solco tracciato dalla sua grande “scuola”, come Francesco Violante, Giuseppe Losapio e tanti altri.

Ma soprattutto, lascia un vuoto infinito nella famiglia, nei suoi adorati Arcangelo, Laura, Sebastian e Mila.

Non sarà più come quando c’eri! Grazie per tutto quello che ci hai dato, Raffaele!”.