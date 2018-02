Fanelli “Nessun accordo nè rapporto con Casapound”

Di:

”Come erroneamente riportato in qualche articolo, si precisa che il Commissario Provinciale dì Foggia LEGA e l’Assemblea intera, non hanno preso, ne’ siglato alcun accordo, né avuto nessun rapporto con Casapound o altra Area politica. Bensì essi rimangono fedeli all’ impegno preso con Salvini e che dura da più di tre anni, seppur in questo momento occorre evidenziare quella chiarezza mai ostentata dal Coordinatore Regionale Sasso e della sua responsabilità politiche.

Egli dovrà motivare il perché non ha mai concordato con i Provinciali le strategie per le indicazioni dei rappresentanti alle Politiche.

Dovrà motivare il perché Egli insieme alla Tateo formano coppia fissa nei primi posti in quasi tutti i collegi, compreso un quarto in quello di Foggia. Perché come candidati dei tre collegi uninominali risultano Altieri e Caroppo entrambi provenienti da Forza-Italia e Fitto. Perché Sasso stesso diventa titolare di collegio uni e plurinominale insieme, garantendosi tutti i cosiddetti ‘paracadute’. Infine con chi ha concordato preventivamente la candidatura di Joseph Splendido, profugo di Forza Italia e confluito all’ultimo momento da una lista civica, al Primo posto del Plurinominale Foggia-BAT, sebbene l’assemblea provinciale avesse posto su di lui il Veto Assoluto, e con quale criterio di merito e competenze, dato dai curricula esaminati, esperienze svolte, voti presi in eventuali competizioni elettorali, è stata selezionata per il secondo posto Camera una fra le due quote rosa indicate dalla dirigenza provinciale, ovvero Maria Lucia Zito e Patrizia Melchiorre, come l’altro candidato non territoriale posto al terzo.

Questi sono i quesiti che il Commissario di Foggia e i Responsabili di altre Province si pongono.

Ecco perché chi ha davvero fondato la Lega in Puglia non riconosce in Sasso e i suoi indicati-accoliti come i rappresentanti della Lega ed inoltre chiede alla Segreteria Nazionale e al sig. Sasso insieme, il ritiro della sua candidatura è le sue dimissioni da Coordinatore Regionale”.

DOTT. ROBERTO FANELLI , COMMISSARIO PROVINCIALE LEGA NCS FOGGIA