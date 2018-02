“Sfilata delle Meraviglie” a Manfredonia: FOTO – VIDEO (II)

PH BENEDETTO MONACO (MANFREDONIA)

Manfredonia, 04 febbraio 2018. “Gran Parata dei Gruppi Mascherati”stamani a Manfredonia delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Medie Inferiori. Con le Principesse del Carnevale, in concorso per il titolo che incorona la più bella e la omaggia con l’outfit della boutique di Barbara Riccardo di Manfredonia e le Mini Majorettes della Scuola d’ Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella. Ha aperto la sfilata la Banda Città di Manfredonia, con la partecipazione della Banda e delle Majorettes dell’Istituto Comprensivo Giordani De Sanctis e la Banda degli Istituti Comprensivi Croce Mozzillo. Spettacolare esibizione musicale della street band Assurd Batukada.

Ospiti Matt &Bise. Hanno condotto Matteo Perillo e Mariangela Mariani.

Intrattenimento musicale con la Ciani’s Band con Salvatore Ciani, Gianna Attanasio, Simona Santoro e Matteo Spano.

Poesia

“Carnevale Valoroso”

In un mondo giocoso,

si cerchi un valoroso,

che in modo vigoroso,

colori un mondo portentoso,

denominandolo Carnevaloso …

Versi di Ben Acta





