“Sfilata delle Meraviglie” a Manfredonia: la FOTOGALLERY

Domenica 4 Febbraio

GRAN PARATA DELLE MERAVIGLIE

Ore 10.30 – Gran Parata dei Gruppi Mascherati delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Medie Inferiori. Con le Principesse del Carnevale, in concorso per il titolo che incorona la più bella e la omaggia con l’outfit della boutique di Barbara Riccardo di Manfredonia e le Mini Majorettes della Scuola d’ Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella.

Apre la Banda Città di Manfredonia, partecipano la Banda e le Majorettes dell’Istituto Comprensivo Giordani De Sanctis e la Banda degli Istituti Comprensivi Croce Mozzillo . Spettacolare esibizione musicale della street band Assurd Batukada.

Ospiti Matt &Bise. Conducono Matteo Perillo e Mariangela Mariani.

Intrattenimento musicale con la Ciani’s Band con Salvatore Ciani, Gianna Attanasio, Simona Santoro e Matteo Spano.

Percorso (Raduno in Piazza della Libertà): Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro. Conclusione: Piazzale Ferri, con l’animazione e la conduzione di Antonio Beverelli e Pierpaolo Balzano.

Ore 16:00 – La città dei Balocchi – Corso Manfredi – Uno spettacolo di strada itinerante in compagnia delle mascotte dei Cartoon, animatori, giochi e “trucca bimbi”. In compagnia di “Party con Gheghé”, un coinvolgente spettacolo per bambini in maschera, con al centro il Teatro dei burattini in Piazza del Popolo e un goloso contorno al profumo di pop corn e zucchero filato.

Dalle ore 16.30 – Corso Manfredi – That’s all Folk – I Frizzicaroli. Musica e danze popolari del Gargano. Spettacolo itinerante. Coordinati da Ciro Murgo.

Ore 17.00 – Corso Manfredi – Spettacolare esibizione musicale della street band Assurd Batukada. La musica, i movimenti e le percussioni di un’animata street band, per accendere di ballo ed euforia il centro storico.

