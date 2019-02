Di:

Manfredonia, 04 febbraio 2019. La protesta degli addetti alla pesca delle città di Manfredonia, Barletta, Monopoli (tra le altre), va avanti oramai da due settimane: i pescatori chiedono meno rigidità per quanto riguarda lo svolgimento del loro lavoro rispetto a quanto stabilito nella direttiva Ue n. 154/2016.

Anche stamani è continuato il sit in dinanzi al Mercato ittico dopo le proteste a Bari presso la Prefettura: ”C’è in atto un vero e proprio atto sistematico per eliminare il settore della pesca. Noi siamo pescatori, non siamo ingegneri. Lavorare in mare richiede tanto sforzo e lavoro e dobbiamo pensare a tante cose, tra cui etichettatura e tutte le altre nuove norme imposte. Le multe sono salatissime, ad esempio, basta sforare di poco l’orario di lavoro stabilito e si arriva a pagare fino a 2.000 euro di multa. Noi non andiamo a rubare, facciamo un lavoro onesto”, ripetono i lavoratori in protesta.

L’altro fronte che vede i pescatori in sit in è relativo al mancato ricevimento delle somme compensative per il fermo biologico dell’anno 2017: “Sono passati ormai 2 anni e non c’è ancora nessuno sviluppo per ciò che riguarda la liquidazione dei 30 euro giornalieri che vadano a coprire l’intero periodo di fermo nell’anno 2107. Ci siamo mossi anche presentando il problema alla Federazione nazionale della categoria”, spiega Michele Manzi, coordinatore Fai Cisl Provinciale.

Ciò su cui ora si deve decidere è se rimettere le barche in mare e tornare a lavorare, come alcuni vorrebbero, o continuare a battersi per vedersi accettare le proprie richieste: “Non è vero che la pesca a strascico rovina i fondali. In più c’è il problema delle trivelle che ha creato nuovi limiti costieri, la pesca ravvicinata non esisterà più. Noi non siamo d’accordo con molte delle normative della comunità europea, ci hanno tolto anche i permessi. Noi vogliamo solo lavorare”.

Il 6 febbraio ci sarà un tavolo tecnico in Regione in cui si aggiornerà lo stato attuale della protesta e delle richieste dei rappresentanti del pescatori e decidere così il da farsi.

“Il problema che in questi giorni sta venendo maggiormente alla luce lo portiamo avanti da 10 anni ma ora ci rendiamo conto che siamo arrivati alla frutta, a noi non sta bene questo nuovo piano sanzionatorio posto in essere dall’Unione europea, non ci permette di lavorare come siamo abituati a fare in quanto troppo rigido. Il tutto è rimandato al giorno 6, quando incontreremo l’assessore regionale all’agricoltura Leonardo Di Gioia e l’Ammiraglio di Bari”, dice Alessandro Gadaleta, rappresentante dei pescatori di Molfetta.

A cura di Libera Maria Ciociola