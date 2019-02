Manfredonia, per imparare a “raccontare il cibo” arriva l’esperta di Gambero Rosso

Di:

Tre giorni nel mondo del Food Writing in compagnia dell’autrice di Gambero Rosso Stefania Barzini e delle eccellenze di Capitanata dell’Aps Only FoodPer chiunque sogni di creare racconti di cibo o accattivanti recensioni di ristoranti, dal 1 al 3 marzo, dalle ore 10 alle 17 presso il Coworking Smart Lab di Manfredonia arriva la Scuola di Scrittura Chicchibio, di Daniela Corrente.A formare gli aspiranti Food Writer ci sarà Stefania Barzini: docente di scrittura creativa applicata al cibo in vari master di giornalismo enogastronomico ( Gambero Rosso, Università di Siena, Illinois University, Scuola di Cucina Cuochipercaso), autrice e promotrice di corsi di cucina regionale italiana a Los Angelesper sei anni, nonché fondatrice della scuola ( e del seguitissimo blog) di cucina Folle casseruola nel Castello di Ceri vicino Roma e collaboratrice del Gambero Rosso, sia per il canale televisivo che per il rivista.Alternando lezioni orali con quelle di scrittura, nella pausa pranzo impareremo a degustare i prodotti del territorio grazie al contributo dell’associazione foggiana Only Food che dal 2015 opera sul territorio per la conoscenza e la promozione delle eccellenze eno-gastronomiche locali, attraverso tavoli di degustazione eassaggio dei prodotti delle aziende associate.

Il menù, diverso per ogni giornata formativa, toccherà le 3 aree geografiche della Provincia foggiana: Gargano con menu di mare, Tavoliere con menu di terra e Monti Dauni con menu di montagna. Questo il il campo su cui testeremo le abilità acquisite durante la tre giorni.I giorno – Aperitivo garganicoEntrèe freddo di marePizza al pomodorino “sanmarchese”Caciocavallo podolicoBirra Madeline agli agrumi del Gargano RebeersII giorno – Aperitivo contadinoBruschetta al datterino e olio basilicoTarallini e olive cerignolanePanini alla zucca con capocollo, stracciatella, insalata e olio biologicoOrzo perlato alle verdureVino Ciliegiolo Casa Primis di StornarellaIII giorno – Aperitivo del TransumantePancotto di verdure “fogliammiscke”Salumi misti di FaetoFormaggi stagionati speziatiVino rosato Il Melograno de la Cantina la Marchesa di LuceraCosti.Il corso è a numero chiuso. Si partecipa previa prenotazione e versando il 50% dell’importo. Il costo del corso è di 350.00 euro.

