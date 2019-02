Raffaele Piemontese “Successo a Mosca per 11 progetti Pin”

Di:

Un viaggio lungo più di cinquemila chilometri per imparare a “vendere” le destinazioni pugliesi a turisti cechi, tedeschi, russi e lituani.

“Un’esperienza impensabile da poter vivere con una startup appena nata e che siamo orgogliosi di essere riusciti a offrire a undici progetti finanziati con PIN – Pugliesi Innovativi”, ha detto l’assessore regionale alle Politiche giovanili, Raffaele Piemontese, commentando il tour realizzato con PugliaPromozione, l’Agenzia regionale per il turismo in Puglia, che ha fatto tappa a Praga, nella Repubblica Ceca, il 15 gennaio, a Francoforte sul Meno, in Germania, il 17 gennaio, a Mosca, in Russia, il 29 gennaio, per concludersi il 31 gennaio scorso a Vilnius, in Lituania.

Un inizio dell’anno intenso per undici progetti PIN che hanno potuto testarsi nei “B2B”, gli incontri “business to business” che si realizzano tra imprese e imprese, organizzati ogni anno con tour all’estero per le aziende pugliesi che operano nell’ambito del turismo. Quest’anno PugliaPromozione ha scelto mercati in espansione che vedono l’incoming in Puglia in forte e costante crescita, coinvolgendo anche le giovani realtà pugliesi innovative nate grazie al bando a sportello della Regione Puglia e Arti, che vede uno dei suoi punti di forza proprio nella valorizzazione del

cosiddetto “follow up” delle attività finanziate, la fase che accompagna lo sviluppo delle imprese neonate attraverso servizi specialistici per aumentare le possibilità di business.

“Avevamo detto che era questa la caratteristica a cui tenevamo di più del nuovo programma delle Politiche giovanili e stiamo riuscendo a mantenerla alta e qualificata”, sottolinea Piemontese, ricordando “la necessità che i giovani abbiano sì accesso a un finanziamento per realizzare un’idea innovativa, ma che siano soprattutto sostenuti con servizi che li accompagnino alla sfida del mercato, per proseguire l’impresa con le proprie gambe e vivere del proprio lavoro”.

È così che, all’edizione 2019 del BuyPuglia Tour, hanno recitato un ruolo da protagonisti i servizi cicloturistici di Apulia Bike Route, le fragranze del Gargano di AquaPulia, la realtà aumentata di Ario, il mix di cicloturismo e turismo culinario dei Ibicipedi, il tour operator G.Local, i tour del Gargano in minibus de La Pelandra, il tour operator specializzato in escursioni accessibili La Puglia Senza Ostacoli, il portale di viaggi su misura Let’s go guide, le navette notturne di Night Shuttle Salento, la community PlacenPeople e la piattaforma multilingue PugliAbout.

Da Foggia e provincia con Elisabetta Capobianco (La Puglia Senza Ostacoli), Giuseppe Di Munno (Apulia Bike Route), Biagio De Maso (Ario), Valentina Sapone (La Pelandra), Antonella Silvestri (AquaPulia) passando per la BAT con Giovanni Prezioso (Ibicipedi), Bari con Dario Pacini (Placen People) e Brindisi con Andrea Gioia (PugliAbout) arrivando fino al Salento con Vito Domenico Amodio (Let’s go guide), Nataliya Priklonskaya (G.Local) e Alessandro Capoccia (Night Shuttle Salento), i giovani pugliesi innovativi hanno avuto così la possibilità di presentare i loro servizi direttamente agli interessati in serrati B2B con i buyer raccogliendo forte interesse e tanti contatti utili che si tradurranno in nuove commesse e opportunità di espansione nei mercati ceco, tedesco, russo e lituano.

Gli undici PIN sono stati accompagnati dallo staff di PIN, rappresentato da Maxi Torau, Ester De Rosa e Laura Migliaccio, in quattro tappe vivacizzate anche dai prodotti tipici preparati dall’attore-chef Andy Luotto, dai vini pugliesi e dalla musica folkloristica pugliese tra pizzica, taranta e balli tradizionali.