Aeroporti di Puglia, Ventola “Inaugurazione proprio farlocca”

“La conferma che l’inaugurazione dell’allungamento della pista dell’aeroporto di Bari è una messa in scena elettorale è data proprio da chi risponde alle osservazioni dell’on. Raffaele Fitto. A farlo non è, infatti, il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, ma Antonio Vasile, vicepresidente di una società aeroportuale non certo per meriti e curriculum degni di una ‘nomina tecnica’, ma perché fedelissimo del presidente della Regione, Michele Emiliano. E quindi responsabile, insieme agli altri fedelissimi sparsi fra staff e agenzie regionali, del comitato elettorale permanente del governatore…

“Ed entriamo nel merito per ribadire le affermazioni di Raffaele Fitto: l’intervento è stato finanziato nel 2011 con la delibera Cipe n. 62, inserito nell’accordo di programma 2013 e successivamente spostato nel 2015 nel Piano di azione e coesione! Altro che informazioni ‘fuovianti’!

“Ancora, Vasile sostiene: ‘non basta programmare la spesa ma bisogna, soprattutto, saper realizzare concretamente le opere e spendere le risorse…’, come non dargli ragione! Facendogli però notare: il centrodestra ha governato la Puglia fino al 2005 e l’Italia fino al 2011. Quindi chi doveva realizzare concretamente? Il centrosinistra! Che è sempre in ritardo su tutto, le infrastrutture non fanno eccezione. “Infine: Vasile non risponde alla domanda delle domande. Il comunicato di Aeroporti di Puglia dell’8 marzo 2018 è una fotocopia di quello inviato ieri 3 febbraio 2019: i 3000 metri realizzati sono o non sono gli stessi?”.